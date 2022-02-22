Главред: Зеленский пообещал заняться разрывом отношений с Россией и заговорил о военном положении

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений. Как передаёт «Главред», в частности, президент Украины пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией, рассмотреть необходимость введения в стране военного положения, а также выступил с призывом ввести санкции против России, в том числе полностью остановить «Северный поток — 2».

Во время общения с прессой в Киеве Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений. Как пишет «Главред», в частности, президент Украины пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией.

Зеленский также выразил надежду, что войны против Украины не будет, однако добавил, что в случае «мощной войны» введёт в стране военное положение.

«А кто это? Мы с ними не общаемся», — так Зеленский отреагировал на призывы ЛНР отвести украинскую армию.

Помимо прочего, украинский президент заявил о необходимости немедленного введения санкций против России и выступил за полное отключение газопровода «Северный поток — 2».

«Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока — 2», — отметил Зеленский.

Как отмечает издание, он также поблагодарил западных партнёров за поддержку Украины.

«Мы благодарны любой помощи. Важна санкционная помощь. Именно быстрая. Россия признала ЛДНР очень быстро. Мировые лидеры должны показать быстрый ответ», — добавил Зеленский.