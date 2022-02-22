Корреспондент: Зеленский обвинил Россию в нарушении территориальной целостности Украины

Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Как передаёт «Корреспондент», украинский президент добавил, что вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию, а признание республик Донбасса может означать односторонний выход Москвы из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата.

Признание Россией ДНР и ЛНР является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения.

«Последние действия России — это нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинские власти не будут скрывать правду от общества о происходящем, но сейчас «нет причин для хаотических действий».

«Международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России», — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что признание Россией независимости Донбасса может означать односторонний выход Москвы из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата. Также Москва, добавил Зеленский, своими решениями «легализирует войска, которые находились в Донбассе с 2014 года».

Президент информировал, что Киев инициировал экстренный саммит «нормандской четвёрки», а также отправил запрос в рамках Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

«Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим», — резюмировал украинский президент.