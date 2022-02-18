Зеленский: Киев должен получить от НАТО систему гарантий для защиты от агрессии России

Для защиты от агрессии России Украина должна получить от НАТО систему гарантий, пока Киев проходит путь к вступлению в альянс, уверен Владимир Зеленский. Как передаёт «Украинская правда», Зеленский добавил, что Украина не приемлет российские требования о том, чтобы НАТО дал юридические гарантии о непринятии Украины в состав альянса в будущем.
Украина хочет получить систему гарантий, пока проходит путь к вступлению в НАТО, чтобы иметь больше возможностей для защиты на фоне возможной новой агрессии России. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — подчеркнул Зеленский.
Он также заявил, что Киев не приемлет российские требования о том, чтобы НАТО дал юридические гарантии о непринятии Украины в состав альянса в будущем.
«Никаких сигналов от России мы, в принципе, не получаем, никаких указаний, что нам делать. Мы же самостоятельная страна. Потому наша реакция будет соответствующей. Вопрос в том, что в диалоге с другими странами Россия точно ставит вопрос про членство Украины в альянсе. И ставит его либо как условие, либо как переговорную позицию, либо усиливает свои позиции, чтобы о чём-то договариваться. Это нам известно, они же не скрывают, что откровенно против того, что Украина будет членом НАТО», — добавил Зеленский.
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