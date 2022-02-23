MSNBC: Такер Карлсон изменил отношение американцев к России

Ведущий самой популярной программы на канале Fox News, Такер Карлсон, неоднократно высказывался против антироссийской политики Вашингтона. Как отмечает MSNBC, влияние Карлсона на общественное мнение в США весьма велико: за последние пять лет отношение американцев, особенно республиканцев, к России и Путину сильно изменилось, а кандидаты в конгресс боятся разозлить телеведущего обещаниями поддержать Украину.

Одним из самых больших болельщиков России в тот момент, когда она грозится вторгнуться в мирную и суверенную страну, является ведущий программы номер один на Fox News.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Какое мне дело до того, что происходит в конфликте между Украиной и Россией? Я серьёзно. Почему меня это должно волновать?



РИЧАРД ГУДСТАЙН, бывший советник Хиллари Клинтон: Я Вам скажу почему…



ТАКЕР КАРЛСОН: И почему бы мне не болеть за Россию? Я так и делаю!



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА



ТАКЕР КАРЛСОН: На данный момент главный смысл существования НАТО — мучить Владимира Путина, который, при всех своих многочисленных недостатках, не имеет намерения вторгаться в Западную Европу. Владимиру Путину не нужна Бельгия, он просто хочет защитить свою западную границу.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 24 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА



ТАКЕР КАРЛСОН: Но погодите-ка! Почему принять сторону России — это предательство, а принять сторону Украины — это патриотично?



Такая позиция привела к напряжённости в отношениях Такера Карлсона с частью истеблишмента Республиканской партии. Некоторые сенаторы-республиканцы как будто бы выразили протест против того, что Такер Карлсон поддерживает Россию. Однако Axios сообщает, что пророссийская риторика Карлсона были принята теми республиканцами, которым приходится иметь дело с сильными соперниками на праймериз. Особенно это касается конгрессменов.



«Деятели Республиканской партии, занимающиеся избирательными кампаниями на праймериз 2022 года, поделились с Axios опасениями, что они отпугнут базовый электорат, если станут добиваться отправки американских ресурсов на Украину или развёртывания войск США в Восточной Европе».



И Карлсон это знает! Он заявил Axios, цитирую: «Я очень надеюсь, что избиратели, голосующие на республиканских праймериз, будут в этом вопросе беспощадными и проголосуют против любого кандидата, который считает, что границы Украины важнее наших собственных».



Позиция Карлсона также принесла ему положительные отзывы… в российских государственных СМИ! Они изо всех сил привлекают внимание к его работе. Вот как это выглядело в прошлом месяце: один из самых популярных каналов в России показал фрагмент, в котором Карлсон оправдывал гнев России по поводу участия НАТО в событиях на Украине.



И из-за всего этого восторженного внимания со стороны их государственных СМИ некоторые из ведущих пропагандистов Кремля открыто призывают Путина дать интервью не кому-нибудь, а Такеру Карлсону. Об этом на днях сообщила Daily Beast.



С нами на связи Дэвид Фолкенфлик — корреспондент NPR, освещающий деятельность СМИ. Дэвид, это… поразительное союзничество. Вот, пожалуй, самая эвфемистичная формулировка. Но поговорим сначала о могуществе Такера Карлсона. Кажется, The New York Times Magazine приводил чью-то цитату: «Он не просто сообщает новости американским консерваторам, он их (новости. — ИноТВ) создаёт». Его эхо-камеру не следует недооценивать, и я имею в виду не только число зрителей, Дэвид, но и то, как он умеет переломить ход событий для лидеров, которые в других обстоятельствах считались бы фашистскими.



ДЭВИД ФОЛКЕНФЛИК, корреспондент NPR: Я думаю, он… играет роль, особенно в отсутствие бывшего президента Трампа, который решает, баллотироваться ли ему в 2024 году… роль, которой нет больше ни у кого из консервативных правых, в протрамповском крыле Республиканской партии, среди людей, симпатизирующих Трампу или не имеющих о нём определённого мнения. Он (Карлсон. — ИноТВ) задаёт направление Республиканской партии.



Если посмотреть на законодателей, прислушиваются ли они к его словам… Как правило, это члены палаты представителей, которым надо переизбираться каждые два года, или сенаторы, которым предстоит переизбрание, по большей же части это кандидаты на праймериз, пытающиеся попасть в избирательные бюллетени на ноябрьских выборах. Знаете, им ненавистна мысль о том, что они могут чем-то его оттолкнуть. Ведь он может энергично накинуться на них, усилить их соперников на праймериз, найти способы подорвать их позиции, отпугнуть от них спонсоров. Понимаете, Такер Карлсон действительно имеет вес.



И он открыто делает для Путина примерно то же, что уже сделал для Виктора Орбана в Венгрии. То есть он берёт и обеляет человека с весьма антиамериканскими идеалами. И он не только говорит: «Почему меня должна волновать судьба Украины?» — как мы слышали в том фрагменте, который вы так прозорливо продемонстрировали. Сразу после этого он говорит: «Почему бы мне не болеть за Россию?» Он, скажем так, выставил напоказ, что болеет за гораздо более могущественную страну, которая желает только подмять под себя и подавить некогда подконтрольного ей соседа.



Да, похоже, что… Он ведь так и говорит: «Я болею за Россию!» Этот человек вместе со своей программой на Fox News отправился в Венгрию и взял интервью у Виктора Орбана, который является антидемократической силой в Европе. И после этого, если я не ошибаюсь, Венгрию посетили (бывший генпрокурор США. — ИноТВ) Джефф Сешнс и (бывший вице-президент США. — ИноТВ) Майк Пенс. А CPAC* в этом году проводит в Венгрии параллельную конференцию.



Вот почему мы говорим о том, как он может существенно манипулировать политическим ландшафтом. И похоже, что в случае с Путиным и Россией это оказывает измеримое воздействие на американскую общественность. То есть отношение американцев, особенно в республиканских кругах, к Владимиру Путину и России за последние пять лет изменилось! Во многом из-за того, что люди вроде Такера Карлсона говорят: «Я поддерживаю Россию!» — а Дональд Трамп занимал гораздо более мягкую, если не дружественную позицию по отношению к Владимиру Путину.



Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.



* Влиятельная консервативная организация в США, проводящая ежегодные конференции (прим. ИноТВ).