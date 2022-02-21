«Разведданные» США о планах России напомнили Le Figaro заявления по Ирану и Афганистану

США постоянно говорят о том, что, по их данным, Россия вот-вот вторгнется на территорию Украины. И даже учитывая, что никакого вторжения не происходит, Вашингтон утверждает, что ситуация всё равно развивается в соответствии с его прогнозами. Журналисту Le Figaro эти необоснованные «разведданные» напомнили заявления США об оружии массового поражения в Ираке, которого не оказалось, и об обещаниях США, что Кабул выстоит.

США считают, что почти всё происходит так, как они и предсказывали, пишет Le Figaro. Например, об этом заявил в интервью госсекретарь США Энтони Блинкен: «Как мы и говорили, всё складывается, похоже, так, что это ведёт к неминуемому вторжению. Вся информация, которую мы получаем, все действия России следуют сценарию, который мы представили миру перед Советом Безопасности ООН».

Ему вторит и министр обороны США, который говорит, что велика вероятность, что в скором времени на Киев обрушится мощная сила, что приведёт к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

В свою очередь, президент США Джо Байден в воскресенье провёл внеплановую встречу совета по безопасности, отметил, что вторжение России на Украину может произойти в ближайшие дни. Он также назвал главную цель России — Киев. Кроме того, он отметил, что США оглашают планы России, как они считают, чтобы лишить Россию каких-либо причин, которые она могла бы привести для оправдания вторжения на Украину.

Как отмечает автор статьи, с самого начала конфликта США систематически разглашают информацию, полученную от разведки, по поводу подготовительных мероприятий России. И тут речь не только о количестве военных или о характере их расположения у границы с Украиной, но и о сценариях российских провокаций, с помощью которых Россия могла бы обвинить Киев в атаке на Донбасс.

Наиболее достоверной считается информация о расположении российских войск, она даёт понять масштаб российских сил. На основании этих данных и опираясь на свой прошлый военный опыт, например, министр обороны США во время визита в Литву говорил, что у России собраны в регионе силы, которые понадобились бы ей в случае нападения.

Но при этом американцы не делятся со своими европейскими союзниками источниками информации, пишет издание. И это воскрешает в памяти 2003 год, вторжение в Ирак, когда США тоже говорили о своих разведданных, чтобы оправдать операцию. Это напомнило автору статьи и о том, как Штаты совсем недавно не могли предсказать передвижения талибов* в Афганистане. Так что всё это порождает осторожность в отношении предоставляемой Штатами информации, пишет автор статьи.

Вопросы появляются и у других журналистов: в начале февраля журналист Associated Press спросил официального представителя американского Госдепартамента Неда Прайса, потребовав более весомых аргументов: «То, что Вы говорите, это не доказательства, я помню оружие массового поражения в Ираке и Ваши заявления, что Кабул не падёт… Откуда идёт эта рассекреченная информация?» Но Нед Прайс на это лишь ответил, что не может рассказывать об этих источниках, пишет Le Figaro.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.