CNN: США ввели против России первые санкции за Донбасс — но их цель теперь не ясна

Президент США Джо Байден ввёл против России первый пакет санкций за «начало вторжения» на Украину; в него вошли карательные меры против российского госдолга, ряда российских финансовых институтов и элит, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает канал, в Белом доме ломают голову над тем, какой цели служат эти санкции теперь, поскольку первоначально считалось, что сама угроза подобных мер помешает Путину предпринять агрессивные действия.

Здравствуйте вам всем. Эм-Джей, давайте начнём с Вас. Президент Байден ясно дал понять, что агрессор — это Россия, и назвал их действия вопиющим нарушением международного права. Сегодняшние санкции — это лишь первый шаг, призванный наказать Москву?

ЭМ-ДЖЕЙ ЛИ, корреспондент CNN в Белом дом: Так, по крайней мере, сейчас говорят в Белом доме. По его словам, это лишь начало. Когда президент Байден сегодня анонсировал эти меры, он назвал их «первым пакетом санкций». Эти санкции коснулись двух российских финансовых институтов, а также американских вложений в российский государственный внешний долг. Белый дом также нанёс удар по российским элитам и членам их семей. Кроме того, как мы уже неоднократно отмечали, США последовательно выступают против газопровода «Северный поток — 2», который соединяет Германию и Россию.

Так что Белый дом сейчас идёт следующим курсом: эти санкции следуют в каком-то смысле волновой модели. Если Россия вторгнется дальше, им будут грозить дополнительные санкции. Однако Белый дом сейчас ломает голову над следующим вопросом: на выполнение какой цели направлены эти санкции? Потому что, Дон, если помните, до сегодняшнего дня Белый дом утверждал, что эти санкции предназначены для сдерживания, указывая на то, что они не будут объявлять о них до тех пор, пока Россия действительно не вторгнется на Украину. Дело в том, что в Белом доме надеялись, что угроза введения санкций отвадит Москву от вторжения.

Однако теперь нам известно, что — учитывая, что США заявили о начале вторжения на Украину, — первая попытка сдерживания с помощью санкций провалилась, ведь так? Так что США хотели бы, чтобы угроза новых санкций сдержала дальнейшее вторжение, причём такое, которое может привести к огромным жертвам. Это ужасный сценарий, в рамках которого целью вторжения может стать, например, такой город, как Киев. Однако в Вашингтоне пока надеются, что этого удастся избежать. Однако, повторюсь, санкции как инструмент сдерживания не смогли помешать началу российского вторжения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2022 года.