MSNBC: признав республики, Путин подверг испытанию единство НАТО

Российское признание независимости ЛНР и ДНР пока не обернулось «полномасштабным вторжением, о котором все говорили», и в плане реакции союзники НАТО и все, кто поддерживал Украину, оказались в непростой ситуации, утверждает корреспондент NBC News Ричард Энгель. По его словам, это станет испытанием для единства сторонников Киева, ведь санкции могут подорвать и их собственные экономики.

Кстати, о санкциях. Как Вы уже говорили, генерал, мы слышали, как Евросоюз заявил, что он введёт санкции в отношении России. Как указано в заявлении, которое мы получили в эти секунды, «шаг, который предприняла Россия, является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений» и в ответ на это «ЕС введёт санкции в отношении лиц, вовлечённых в это неправомерное решение». Ричард, Вам слово.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, главный международный корреспондент NBC News: Возвращаясь к тому, о чём только что говорил генерал относительно санкций и введения единым фронтом, думаю, эта ситуация станет испытанием для единства НАТО, единства тех, кто поддерживал Украину. Потому что это не полномасштабное вторжение, о котором все говорили. Может быть, оно ещё будет, но на данный момент здесь, на Украине, всё ещё везде есть свет, телефоны работают.

Вижу, Вы демонстрируете карту. И карта эта, на мой взгляд, очень важна для понимания ситуации, в которой мы оказались. Здесь на юге находится Крым. Крым был частью Украины до 2014 года, когда его захватил* Владимир Путин, провёл там референдум, который многие называют «фальсификацией», и официально присоединил его к России. Так что сейчас, согласно российской Конституции и всем законам, Крым — часть России.

А теперь к России — не то чтобы таким же образом — к российской сфере влияния присоединяется вот эта обозначенная красным область. Там проживает порядка 2 миллионов человек, преимущественно русскоговорящие, в основном пророссийски настроенные. Так что если бы туда вошли российские войска, если бы туда вошло ещё больше российских войск, им бы не стали оказывать сопротивление — их бы радостно приветствовали. Думаю, завтра, возможно, мы увидим как раз такие кадры.

Но между двумя этими областями есть ещё территория, о которой только что упоминал генерал. Эта территория позволила бы Путину обеспечить более прочный контроль над Крымом, а также, по сути, превратила бы в «российское озеро» Азовское море, этот водный массив между сепаратистскими районами и Крымом — я как раз нахожусь неподалёку.

Так что есть вероятность, что Владимир Путин ещё не закончил. Но уже то, что мы пока видели, станет испытанием для союзников — хотят ли они идти ва-банк в введении санкций, из-за которых могут пострадать их собственные экономики, лишь потому, что он захватил территорию, которую уже контролировал.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).