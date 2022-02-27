Die Welt: эксперты и наблюдатели сомневаются в эффективности санкций ЕС против России

Санкции ЕС вряд ли окажут сильное воздействие на Россию, пишет Die Welt, ссылаясь на мнение ряда экспертов и наблюдателей. В частности, отмечается, что Россия за последние десять лет подготовила свой финансовый рынок к штрафным мерам и имеет крупные валютные резервы. Кроме того, Россия может компенсировать запреты в области промышленного экспорта за счёт собственных производств.

Финансовые эксперты и политические наблюдатели сомневаются, что санкции ЕС окажут сильное влияние на поведение России, пишет Die Welt. «Мне кажется, что введённые меры не смогут оказать краткосрочное воздействие, которого будет достаточно для оказания давления на президента Путина», — приводит издание слова главного инвестиционного стратега Commerzbank Криса-Оливера Шикентанца. Эксперт по России из Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель назвал пакет санкций «промыванием глаз».

Как отмечает Die Welt, ЕС пока отказался от мер, которые действительно оказались бы чувствительными для России. В частности, речь идёт об отключении России от платёжной системы SWIFT, а также сокращении импорта российских ресурсов. Причина состоит в том, что последствия таких санкций имели бы слишком большие последствия для самой Европы. Также отмечается, что одним из основных противников отключения России от SWIFT выступила Германия.

Что же касается финансовых санкций, в рамках которых крупнейшим российским банкам будет запрещён доступ к европейским рынкам капитала, то такая мера также не очень сильно скажется на России, пишет Die Welt.

«Россия не зависит от зарубежного финансирования. Теоретически Россия может погасить свой валовой внешний долг за счёт своих валютных резервов», — приводит издание слова экономиста из Венского института международных экономических исследований Василия Астрова. Он также добавил, что Путин уже десять лет готовил российский финансовый сектор к санкциям: кроме того, российский бюджет в последние годы является профицитным, госдолг невелик, а объёмы валютных резервов составляют $630 млрд.

При этом издание отмечает, что в пакет санкций входят не только финансовые меры, но и меры в области промышленности: в частности, эмбарго на поставку промышленных товаров (к примеру, для предприятий энергетического и транспортного сектора). По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия не сможет заменить запрещённый экспорт из ЕС товарами из других стран. Однако некоторые представители немецкой индустрии сомневаются в том, что и эти санкции окажут воздействие. По словам одного из представителей немецкой промышленности, Россия не так масштабно зависит от подобных поставок и имеет собственное действующее производство в сфере авиационной промышленности и добычи полезных ископаемых.

Что же касается общего объёма торговли между Россией и ЕС, то он сокращается, пишет Die Welt. Доля экспорта товаров из ЕС в Россию в последние дни упала ниже отметки в 5%. В Германии, имеющей тесные экономические связи с Россией, эта доля чуть выше. При этом в Европе (особенно в ФРГ) не хотят затрагивать экспорт ресурсов из России, ввиду его большой важности, пишет Die Welt. А платёжная система SWIFT, в частности, нужна для того, чтобы этот экспорт осуществлялся, отмечает издание. Отключение России от этой системы грозит Европе перебоями с электричеством и отоплением: этим канцлер ФРГ Олаф Шольц рисковать не хочет, пишет Die Welt.