Welt: Бербок подтвердила — ЕС введёт санкции лично против Путина и Лаврова

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что ЕС собирается ввести жёсткие штрафные меры против Владимира Путина и Сергея Лаврова лично. Как сообщает немецкая газета Die Welt, главы стран и правительств ЕС договорились включить в санкционный список президента и министра иностранных дел России ещё в четверг вечером. Также Бербок не исключила, что впоследствии страна может быть отключена от SWIFT.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, ЕС введёт «жёсткие» санкции против главы российского государства Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечает немецкая газета Die Welt, ЕС разработал пакет штрафных мер, состоящий из «экономических и финансовых санкций, а также санкций против тех, кто несёт ответственность за этот ужас, происходящий с людьми на Украине». Такое заявление Бербок сделала на полях экстренного заседания совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в пятницу. «Это погубит Россию», — добавила Бербок.

«Мы наносим удар по путинской системе там, где по ней нужно ударить, а именно: не только экономически и финансово, но и по ядру её власти, — подчеркнула Бербок. — Вот почему мы включаем в список не только олигархов, вот почему мы уже включили в список не только многочисленных членов парламента, но теперь мы включаем в список и президента государства, господина Путина, и министра иностранных дел, господина Лаврова». Также, по её словам, они оба несут ответственность за «гибель невинных людей на Украине, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами».

Бербок также прокомментировала сдержанную позицию правительства Германии в отношении возможного исключения России от международной платёжной системы SWIFT. Случай с Ираном показал, что исключение от SWIFT «имеет широкий эффект, в отличие от случаев, когда мы конкретно перечисляем банки», отметила Бербок. «Мы видели в Иране, что больше не можем использовать его, например, для финансирования гуманитарных проектов», — пояснила она. Министр иностранных дел Германии также отметила, что отключение от SWIFT затронет россиян, живущих за границей, которые хотят отправить деньги своим семьям в Россию.

Франция смотрит на ситуацию иначе, пишет Die Welt. Министр финансов Бруно Ле Мэр высказался в пятницу в пользу отключения России от SWIFT. «Некоторые страны-члены проявили сдержанность в этом вопросе. Франция не входит в их число», — отметил он. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также проявил готовность к санкциям в форме отключения России от SWIFT.

Бербок, однако, не исключила возможности того, что Россия будет отключена от SWIFT позднее. Для этого, по её словам, будет изучен вопрос о том, как можно устранить «широкое воздействие» такой меры. Сначала жёстким санкциям ЕС подвергнутся «ответственные за кровопролитие» на Украине Владимир Путин и Сергей Лавров.

Как поясняет издание, штрафные меры являются частью крупного пакета санкций, который должен вступить в силу сегодня. По словам дипломатов, главы государств и правительств стран ЕС договорились о включении Путина и Лаврова в санкционный список ещё в четверг вечером.

Цель санкций — нанести удар по российской экономике и российской элите. Поэтому ЕС хочет ограничить доступ России к финансовым рынкам и важным технологиям. Согласно декларации саммита, принятой в Брюсселе в четверг вечером, санкции должны быть направлены против финансового, энергетического и транспортного секторов России, экспорта товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в гражданских и военных целях, выдачи виз и ряда «российских физических лиц», сообщает немецкая газета Die Welt.