Handelsblatt: ЕС не отключает Россию от SWIFT, чтобы избежать издержек и оставить пространство для манёвра

Отключение России от SWIFT не вошло в санкционный пакет ЕС из-за значительных издержек и из-за желания оставить пространство для манёвра, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, против отключения России выступил, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В последние недели часто говорится о том, что главной силой Запада является его единство, пишет Handelsblatt. Однако после окончания саммита ЕС лидеры стран так и не пришли к единому мнению по поводу отключения России от системы SWIFT.

В частности, против такого шага высказалась Германия, сообщает издание. По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил чёткую позицию по данному вопросу. Сам же Шольц заявил, что некоторые санкции нужно придержать «для ситуации, когда будет необходимо применить и другие меры».

Издание напоминает, что ранее от возможности отключить Россию от SWIFT отказались в США. По словам президента страны Джо Байдена, «на данный момент в Европе этого не хотят». Как пишет Handelsblatt, за отключение России от SWIFT высказались министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.

Система SWIFT осуществляет связь между банками и является важнейшим институтом в мировом обороте платежей, пишет Handelsblatt. Штаб-квартира компании находится в Брюсселе. Как отмечает издание, страны ЕС могут опасаться отключения России от SWIFT по нескольким причинам. Во-первых, такой шаг затруднит торговлю внутри самой России, что ударит по населению, чего стараются избежать. Кроме того, европейские страны также будут сильно затронуты таким шагом. Также после отключения от SWIFT у ЕС больше не останется иных рычагов для ужесточения давления.

С другой стороны, некоторые не переоценивают важность SWIFT, пишет Handelsblatt. По мнению Джо Байдена, вводимые США финансовые санкции превышают по своей жёсткости отключение от системы. А канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что Россия может перейти на собственную или же на китайскую платёжную систему.

Как пишет Handelsblatt, тот факт, что санкции по SWIFT не подготовлены, стал ясен ещё за несколько недель до саммита. Однако не исключено, что эта мера будет содержаться в третьем санкционном пакете. Кроме того, не исключается возможный запрет на импорт российского газа и нефти. Однако издержки такого шага для европейской экономики будут огромными, пишет издание. В минувший четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек описал масштабы зависимости Германии от российских энергоресурсов: на Россию приходится 35% немецкого импорта нефти, 55% импорта газа и 50% импорта угля. Найти другие источники будет очень затратно, отмечает Handelsblatt.