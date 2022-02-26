Макфол: санкции — это правильный ответ, но Путина они не остановят

В эфире CNBC бывший американский посол Майкл Макфол назвал ограничения, принятые администрацией Джо Байдена в отношении России, «правильным ответом». В то же время он выразил серьёзное сомнение, что санкции смогут нарушить ход военной операции, начатой Владимиром Путиным на Украине.

C нами на связи бывший посол США в России Майкл Макфол. Он лично встречался и вёл переговоры с Владимиром Путиным. Если позволите, мне хотелось бы поговорить с вами о санкциях.

На прошлой неделе Джен Псаки заявила, что санкции призваны служить сдерживающим фактором. На выходных госсекретарь Блинкен заявил, что санкции должны служить сдерживающим фактором. Сегодня президент сказал, что никто не ожидал, что санкции что-то предотвратят.

Понятно, что это семантика. Но они говорили, что санкции являются сдерживающим фактором. Они явно не сработали и даже не были использованы в полном объёме.

МАЙКЛ МАКФОЛ, экс-посол США в России: Ну, сейчас у нас другой этап, верно? Давайте поговорим о том, какими ещё санкциями они (американские власти. — ИноТВ) могут воспользоваться. Перед войной они хотели применить санкции как средство сдерживания, и это не сработало. Очевидно, это не сработало, так что теперь санкции используются в качестве наказания.

И прежде чем мы приступим к обсуждению, будут ли эти санкции эффективны или нет, позвольте кое-что разъяснить. Когда в мире происходят плохие вещи, необходимо реагировать и должно следовать наказание, даже если вы не знаете наверняка, изменит ли ваш ответ расчёты Путина.

Так что я думаю, что сегодняшний пакет санкций был правильным ответом. Мне бы хотелось увидеть больше, и, возможно, они расширятся парой пунктов, как только мы заручимся поддержкой наших европейских союзников. Но есть ещё одна вещь, которую, я думаю, мы должны чётко уяснить: эти санкции не изменят мышление Путина в ходе этой войны. Нам просто-напросто не следует питать иллюзий по этому поводу.

Мы не собираемся считать и измерять эффект санкций неделями. Потребуются месяцы, а, на мой взгляд, даже годы по нескольким причинам, Шеп. Во-первых, речь идёт о диктатуре, поэтому люди, попадающие под санкции, не могут пойти в парламент и сказать: «Вы знаете, моя политическая партия говорит, что вам нужно снять санкции, господин Путин». Это диктатура, в которой подобное давление не работает.

Но что ещё более важно, как я думаю, существенная фундаментальная вещь в российской экономике, которую люди не понимают. Сегодня под санкции попали два крупных банка, Сбербанк и ВТБ. Я хорошо знаю обе компании. Более того, я знаком с их руководителями и работал с ними, когда был послом, — они не независимые капиталисты. Их назначает Путин, поэтому они не могут прийти к нему и сказать: «Послушайте, господин Путин, вы мне дали работу, благодаря которой я обогащаюсь, я хочу, чтобы вы прекратили войну, чтобы вы могли снять санкции». Соотношение влияния между ними прямо противоположное.

Однако санкции не затронули напрямую Владимира Путина. Я полагаю, что такой вариант всё ещё рассматривается. Они не коснулись непосредственно некоторых олигархов. Их целью не стала система SWIFT. Неужели нужно приберечь какие-то наказания до того момента, как Путин или Пентагон скажет, что они (российские власти. — ИноТВ) хотят обезглавить (украинское. — ИноТВ) правительство и посадить своих людей? Я хочу сказать, что в какой-то момент наказания заканчиваются, неужели их нужно делить на мелкие порции, словно лакомство для собак?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я думаю, такова их (администрации Байдена. — ИноТВ) стратегия. И давайте поговорим о том, стоит ли вводить санкции против Путина или нет. Это, в первую очередь, символический жест. На мой взгляд, слишком много внимания уделяется тому, что это якобы способно изменить его расчёты...

Допустим, можно было бы помешать олигарху скупать недвижимость в Южной Калифорнии или лишить его возможности путешествовать по разным частям мира и всех финансов. Мне кажется, подобные меры совсем бы не повредили.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Совершенно верно. Я согласен с вами, именно это и должно произойти, и, как я ожидаю, произойдёт, но расчёты Путина они также не изменят. На мой взгляд, очень важно, чтобы люди понимали: те, кто обладает этими вещами, — наименее влиятельные люди в окружении Владимира Путина.

Между тем самые влиятельные люди не пострадают, потому что у России есть то, чего нет во многих других странах, где санкции оказались эффективными. У неё есть нефть и газ, и мы не собираемся вводить ограничения на них.

Вы знаете, что сегодня мы фактически импортируем из России нефти больше, чем из Саудовской Аравии? А нефть — это глобальный рынок, верно? Итак, вы знаете, если мы перекроем эти поставки, нефть просто перейдёт на другой уровень и цена поднимется.

Это самые близкие к Путину люди (руководство энергетических компаний. — ИноТВ), и у нас нет экономических инструментов. Вернее, так: мы ещё не обсуждали использование экономических инструментов, чтобы попытаться их эффективно заблокировать.

Посол Майкл Макфол, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.