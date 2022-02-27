20 minutes: «космическое спокойствие» — конфликты на Земле пока не коснулись работы МКС

Несмотря на набирающий обороты украинский кризис, международные космические агентства разных стран продолжают сотрудничество и не собираются останавливать текущие совместные программы, в том числе на МКС, сообщает 20 minutes. В то же время руководитель миссии Cité de l'Espace в Тулузе Филипп Дроно подчёркивает, что текущий дипломатический конфликт более серьёзный, чем все предыдущие, и может ускорить разрыв партнёрских отношений между NASA и «Роскосмосом».

Пока на Украине проходит военная операция, а лидеры западных стран противостоят Владимиру Путину, в 400 км над Землёй на маленьком пространстве МКС проживают сообща семь человек: четыре американца, двое россиян и один немец, рассказывает 20 minutes. Авторы французского издания задаются вопросом: пытаются ли космонавты и астронавты «задраить люки» и не обращать внимания на напряжённость, которая царит между главами их государств?

Руководитель миссии Cité de l'Espace в Тулузе Филипп Дроно убеждён, что попутчики в этом путешествии сохраняют космическое спокойствие. «В космосе существует всеобщая солидарность, своего рода космический кодекс», — приводит его слова информационный сайт. Дроно напоминает, что «в международном сотрудничестве заключён весь смысл пилотируемых полётов, а МКС за более чем 20 лет уже переживала дипломатические кризисы — например, аннексию Крыма* в 2014 году».

В то же время, как отмечается в статье, ещё никогда ситуация не обострялась настолько сильно. Жильцам космической станции есть от чего покрыться потом: в четверг президент США Джо Байден заявил, что принятые санкции могут «повредить» как аэрокосмической отрасли, так и «космической программе» России. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил залпом гневных сообщений в Twitter: «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения?» Глава российского космического агентства напомнил, что в случае катастрофы обломки МКС не упадут на Россию, потому что над ней станция не пролетает.

Как объясняет французское издание, МКС разделена на два модуля: в одном живут россияне, а в другом — их партнёры: американцы, члены Европейского космического агентства (ЕКА), представители Канады и Японии. Реактивные двигатели, которые контролируют положение станции в пространстве, действительно расположены в российской части, однако ей также требуется электричество, которое вырабатывают солнечные батареи в другом конце МКС. Филипп Дроно подчёркивает, что оба модуля «слишком взаимозависимы», чтобы можно было думать о расстыковке — даже если поверить, что американцы «способны быстро разработать» альтернативу реактивным двигателям.

Представители космических агентств скорее разряжают обстановку. «Несмотря на текущий конфликт, сотрудничество в гражданском космосе остаётся связующим звеном. Европейское космическое агентство продолжает работать над всеми своими программами, в том числе над кампанией по запускам к МКС и миссией ExoMars», — написал в Twitter в пятницу генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. При этом он отметил, что внимательно следит «за развитием ситуации». Со своей стороны официальный представитель NASA в интервью телеканалу CNN заявила, что агентство «продолжит работать с «Роскосмосом» и другими международными партнёрами в Канаде, Европе и Японии, чтобы обеспечить безопасное и непрерывное функционирование МКС».

Таким образом, пишет в заключение 20 minutes, пока в космосе сохраняется статус-кво. Однако Филипп Дроно указывает, что текущий дипломатический кризис «намного серьёзнее предыдущих» и сильно от них отличается, так что не исключено, что астронавты станут «игрушкой» дипломатии. На протяжении 20 лет МКС являлась символом образцового международного сотрудничества в космосе, однако два блока уже официально объявили об отдельных миссиях по исследованию Луны. «Возможно, текущий кризис ускорит этот разрыв», — предполагает Дроно.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



