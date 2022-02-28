Civil: Тбилиси подтвердил, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили вновь заявил, что Тбилиси не присоединится к санкциям, введённым против России. Как сообщает портал Civil.Ge, Гарибашвили подчеркнул, что ограничения не являются эффективным средством, а правительство Грузии должно руководствоваться интересами своей страны и народа и только потом уже думать об интересах других.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не присоединится к санкциям, введённым против России. Как передаёт Civil.Ge, по мнению политика, ограничения не являются эффективным средством.

«Мы должны хорошо помнить, что сегодня перед страной и всем миром стоят огромные вызовы. В этой ситуации любые эмоции, нерассчитанные шаги, нерассчитанные слова, поступки, конечно, содержат очень большой риск», — заявил Гарибашвили.

Как отмечает грузинский портал, на заседании правительства премьер-министр вновь заявил, что правительство Грузии должно действовать «исходя из наших интересов и только из интересов народа и потом уже, естественно, думать об интересах другой страны».

«Мы всем сочувствуем, но сначала мы должны защитить нашу страну», — сказал Гарибашвили.