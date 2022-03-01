Newsweek: Путин всегда побеждал, и Украина не станет исключением

Западу не стоит забывать, что за всё время нахождения у власти Владимир Путин не проиграл ни одного конфликта и спецоперация на Украине вряд ли станет исключением. Как пишет Newsweek, аналитики прогнозируют, что после падения Киева операция уступит место процессу политического урегулирования, в результате чего там появится дружественное России правительство и Путин сможет вывести войска, нанеся при этом унизительный удар Западу.

Теперь, когда между Россией и Западом разворачивается борьба, на кону которой стоит судьба Украины, необходимо помнить об одном важном моменте: за те 20 с лишним лет, которые Путин находится у власти, он не проиграл ни одного конфликта. Как пишет Newsweek, в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму он ставил перед своими вооружёнными силами чёткие, выполнимые военные задачи, которые позволяли ему с уверенностью заявлять о победе перед российским народом и настороженным международным сообществом, и спецоперация на Украине вряд ли станет исключением.

Как продолжает издание, в одно мгновение операция российского президента Владимира Путина на Украине разрушила структуру безопасности в Европе, сложившуюся после окончания холодной войны, в центре которой находился постоянно расширяющийся альянс НАТО. Аналитики прогнозируют, что после падения Киева операция уступит место процессу политического урегулирования, в результате чего в Киеве появится дружественное России правительство. К 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский уже обдумывал предложение Москвы провести переговоры о нейтралитете, и, если эти переговоры состоятся, Путин сможет вывести войска с территории Украины и завершить операцию, нанеся при этом унизительный удар Западу.

Украина не входит в состав НАТО, и вероятность того, что она когда-нибудь сумеет присоединиться к альянсу, как это сделали другие страны, которые когда-то были частью советского блока, является ключевой проблемой, лежащей в основе нынешнего конфликта. По мнению автора материала, действия Путина теперь окончательно гарантируют, что Украина никогда не станет членом НАТО, а шаги российского президента также послужат жёстким предупреждением странам, прежде входившим в состав Советского Союза, о возможных последствиях чрезмерного сближения с Западом.

Соединённые Штаты и их союзники ответили резким ужесточением экономических санкций, однако неясно, помогут ли эти шаги сдержать российского лидера. В своём выступлении Байден сказал, что, по его мнению, Путин навлёк на себя массу проблем из-за Украины, однако представители американской разведки в частных беседах не разделяют оптимизма Байдена. Один чиновник, попросивший не сообщать его имя, сказал: «После того как правительство в Киеве будет свергнуто, на Украине не останется оппозиции, которую мы могли бы поддерживать военными средствами».

Действия Путина в качестве главнокомандующего Вооружёнными силами России показывают, что причины сомневаться в оптимистичных высказываниях Байдена есть. Путин не только успешно развернул кампанию в Чечне, но и добился отделения двух регионов от Грузии. Что касается сложной военной ситуации в Сирии, где американские и российские военные постоянно балансировали на грани конфликта, Путин также добился своих целей — и Башар Асад по сей день руководит страной.

Как заключает автор материала, пока неясно, сумеет ли Путин извлечь из своего поведения на Украине какую-либо выгоду внутри России, однако, если одной из его целей было создать дополнительную нагрузку на НАТО, в этом он не преуспел. Кампания Путина в отношении Украины не только не углубила трещины внутри альянса, но и привела к противоположному эффекту. Вернувшись с Мюнхенской конференции по безопасности незадолго до операции, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что никогда не видел альянс таким сплочённым с тех пор, как он служил в штаб-квартире НАТО во время холодной войны. Но единство среди членов альянса, который Байден назвал самым мощным военным союзом в истории, только усугубило тяжёлое положение Украины.

«Скоро желание Украины стать частью Запада ослабеет в связи с тем, что Россия быстро получает контроль над страной. В успехе Путина сомневаться не приходится, потому что Байден и союзники ясно дали понять, что Москва не встретит сопротивления со стороны Запада. Если события будут развиваться так, как прогнозируют военные аналитики, этот конфликт завершится относительно быстро. Путин сможет заявить, что он нанёс сокрушительное поражение НАТО», — подводит итог автор материала.