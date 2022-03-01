Со Второй мировой такого не было: ABC News о масштабах «исхода» с Украины

Массовый «исход» беженцев с Украины привёл к тому, что железнодорожное сообщение с Польшей оказалось явно неспособно обеспечить эвакуацию всех, из-за чего многим украинцам приходится сутками ждать поезда в ужасных условиях, передаёт ABC News. По данным ООН, Украину на данный момент покинуло 442 тысячи человек, что стало рекордным показателем за столь короткий срок с момента окончания Второй мировой войны.

Мы возвращаемся к гуманитарному кризису, который стремительно разворачивается у нас на глазах. Семьи, которым некуда податься, с пожитками в виде одного лишь чемодана и одежды, просто ищут место, где бы они могли укрыться. ООН подняла оцениваемую численность беженцев до 442 тысяч. Эта вереница машин, растянувшаяся до самой границы, говорит о том, какие масштабы приобрела эта ситуация. Репортаж главного корреспондента ABC News по национальным делам Мэтью Гатмана из Львова.

Массовый исход с целью покинуть Украину. Мы оказались в этом туннеле на железнодорожном вокзале во Львове, который забит беженцами настолько, что перемещаться там можно, лишь едва перебирая ногами. Родители крепко сжимают за руки своих детей.

МЭТЬЮ ГАТМАН, главный корреспондент ABC News по национальным делам: В этом туннеле сейчас где-то тысяча человек. Все они прокладывают себе путь в сторону последнего пути, куда только что подали поезд, который отправляется в Польшу.

Дороги в безопасную Польшу забиты пробками на десятки миль. По данным ООН, 422 тысячи человек бежали с Украины только за последние 72 часа. Поступают только плохие новости. Этим людям сегодня уже не сбежать.

ЮЛИАНА ШУЧУРКО, волонтёр Львовского вокзала: Новых поездов в Польшу нет, потому что она не может принять больше поездов.

По словам Юлианы, дела будут идти всё хуже.

ЮЛИАНА ШУЧУРКО: Беженцы всё прибывают и прибывают. Каждый час прибывает от пяти до десяти тысяч людей.

МЭТЬЮ ГАТМАН: Каждый час по пять-десять тысяч?

ЮЛИАНА ШУЧУРКО: Да. Потому что три часа назад их было здесь в десять раз меньше.

Здесь нечем дышать. На фоне плача детей и едва заметного продвижения ситуация начинает накаляться. Адре Рак пришёл сюда в качестве добровольца, чтобы помочь направлять толпу. Среди беженцев — африканские и ближневосточные мигранты. По их словам, их дискриминируют, так как своей очереди на этой платформе они ждут уже три дня — и пока безуспешно.

МИГРАНТ: Тяжело, понимаете?

ВТОРОЙ МИГРАНТ: Они обходятся с нами, как со швалью. Они смотрят на тебя и судят.

По закону иностранцы могут выехать из страны. Украинцам же призывного возраста это не позволено.

На польской границе Саша обнимает свою жену Светлану, прикасаясь рукой к её лицу, шепча слова любви и отдавая последние наставления. Затем наступает черёд детей.

МЭТЬЮ ГАТМАН: Вы не можете уехать?

САША: И не хочу.

МЭТЬЮ ГАТМАН: Не хотите? Хотите остаться здесь? Остаться сражаться?

САША: Да.

На этой платформе мать, рыдая, поправляет куртку своему сыну. Она не знает, когда — если вообще — она его снова увидит.

МЭТЬЮ ГАТМАН: Линдси, чиновник ООН рассказал, что нынешний исход с Украины стал рекордным в плане количества перемещённых лиц в Европе за короткий промежуток времени с момента окончания Второй мировой войны. Он назвал происходящее «беспрецедентным». Линдси?

Шокирующие цифры и душераздирающие прощания. Спасибо, Мэтт.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.