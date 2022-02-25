CNN рассказал о многочасовых очередях на украинско-польской границе

По данным ООН, с начала российского вторжения на Украину со своих мест снялось более 100 тысяч украинцев, и многие из них бегут в Польшу, передаёт CNN. В результате на границе людям приходится по несколько часов стоять в очередях, чтобы попасть на польскую территорию. Особенно напряжённая ситуация сложилась на украинской стороне границы, где люди проводят в очередях до 12 часов. Кроме того, с Украины выпускают лишь женщин и детей, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну запрещено, говорится в материале.

Зловещее предупреждение прозвучало сегодня со стороны госсекретаря Тони Блинкена касательно российского вторжения на Украину. Он заявил, что, по мнению американского правительства, Москва разработала планы по совершению масштабных нарушений прав человека среди украинского народа.



Управление ООН, занимающееся вопросами беженцев, сообщило о том, что с начала вторжения со своих мест снялись более 100 тысяч украинцев. Многие бегут через границу в Польшу. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент CNN Скотт Маклин.



Скотт, вы видели и общались с беженцами, которые прибывали весь день и всю ночь. Что вы наблюдаете и что они вам рассказали?



СКОТТ МАКЛИН, корреспондент CNN: Дон, я упорно пытаюсь вообразить себе, в каком месте было бы ещё печальней находиться. Сейчас почти пять часов утра. Тут морозно, темно. И все, кто добрались до этого места, вне себя от радости, поскольку выстояли в этих очередях, которые мы сейчас наблюдаем.



По этому пути люди должны пройти, чтобы добраться до того места, где они могли бы сесть на автобус или в такси. Следует пояснить, где мы находимся. Это своего рода ничейная территория между украинской и польской границами.



По ту сторону ограждений — там, где проезжают автомобили, прибывающие с противоположного направления, — Украина. Я вам быстро всё покажу. С этой стороны Украина. А вот там вы можете видеть в основном женщин и детей, которые выстроились в очередь, чтобы пройти через польский пограничный контроль.



Тем не менее заторы образовались отнюдь не здесь. До нас доходят сообщения о том, что люди ждут по восемь, девять, десять, в некоторых случаях по двенадцать часов, чтобы пересечь границу. И заторы на самом деле образовались отнюдь не здесь, а на украинской стороне, где вам нужно получить штамп о выезде.



Разумеется, нам известно, что украинское правительство уже больше не разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, поскольку им, возможно, придётся послужить в армии, их могут призвать из запаса. Так что тут были лишь женщины и дети. Мы пообщались со многими из них. Они сказали, что им пришлось ждать на улице, на морозе. Однако довольно примечательно то, что я редко слышал жалобы от людей, даже от детей, многие из которых очень маленькие.



Я не слышал, чтобы хотя бы один ребёнок пищал, чтобы хотя бы один ребёнок плакал. Это действительно примечательно. Ведь на такой случай у людей не могло быть плана. Даже при нормальных обстоятельствах сложно быть родителем. И гораздо сложнее, когда вы просыпаетесь рано утром и понимаете, что на вашу страну напали. Вы собираете сумки и пытаетесь добраться до границы, садитесь в такси, а затем переходите (границу. — ИноТВ) пешком.



Людям приходилось ждать по два часа. Я только что пообщался с одной женщиной, которая сказала, что у неё на переход границы ушло где-то 10 часов. Она заявила, что в очереди проскользнула вперёд. По её словам, у неё не было другого способа пересечь границу в такую морозную погоду. Она сказала, что мужчин отсеивали. По её словам, некоторые мужчины всё равно пытались прорваться. И сложилась реально печальная ситуация.



Думаю, у нас есть кадры с другой стороны границы, но не знаю, можете ли вы их сейчас показать. Там поток людей пытается протолкнутся вперёд, чтобы попасть сюда, в Польшу, где правительство уже пытается разобраться, что делать с этими людьми. Последние садятся в автобусы, едут в центры приёма (беженцев. — ИноТВ), если им некуда ехать. Другие пытаются сесть на поезд до Варшавы, сесть на самолёт, чтобы отправиться ещё куда-нибудь.



И мы встречали множество иностранцев, у которых были запланированы рейсы, но они не смогли на них попасть. И вместо этого им пришлось приехать сюда, чтобы понять, куда ехать дальше. Дон.



Да, мы видели кадры, которые вы нам отправили ранее. Просто хаос. Выглядит так, будто там очень холодно. И виноват во всём этом только Владимир Путин. Спасибо большое. Скотт Маклин. Благодарим вас.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.