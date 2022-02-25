CNN рассказал о многочасовых очередях на украинско-польской границе
Управление ООН, занимающееся вопросами беженцев, сообщило о том, что с начала вторжения со своих мест снялись более 100 тысяч украинцев. Многие бегут через границу в Польшу. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент CNN Скотт Маклин.
Скотт, вы видели и общались с беженцами, которые прибывали весь день и всю ночь. Что вы наблюдаете и что они вам рассказали?
СКОТТ МАКЛИН, корреспондент CNN: Дон, я упорно пытаюсь вообразить себе, в каком месте было бы ещё печальней находиться. Сейчас почти пять часов утра. Тут морозно, темно. И все, кто добрались до этого места, вне себя от радости, поскольку выстояли в этих очередях, которые мы сейчас наблюдаем.
По этому пути люди должны пройти, чтобы добраться до того места, где они могли бы сесть на автобус или в такси. Следует пояснить, где мы находимся. Это своего рода ничейная территория между украинской и польской границами.
По ту сторону ограждений — там, где проезжают автомобили, прибывающие с противоположного направления, — Украина. Я вам быстро всё покажу. С этой стороны Украина. А вот там вы можете видеть в основном женщин и детей, которые выстроились в очередь, чтобы пройти через польский пограничный контроль.
Тем не менее заторы образовались отнюдь не здесь. До нас доходят сообщения о том, что люди ждут по восемь, девять, десять, в некоторых случаях по двенадцать часов, чтобы пересечь границу. И заторы на самом деле образовались отнюдь не здесь, а на украинской стороне, где вам нужно получить штамп о выезде.
Разумеется, нам известно, что украинское правительство уже больше не разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, поскольку им, возможно, придётся послужить в армии, их могут призвать из запаса. Так что тут были лишь женщины и дети. Мы пообщались со многими из них. Они сказали, что им пришлось ждать на улице, на морозе. Однако довольно примечательно то, что я редко слышал жалобы от людей, даже от детей, многие из которых очень маленькие.
Я не слышал, чтобы хотя бы один ребёнок пищал, чтобы хотя бы один ребёнок плакал. Это действительно примечательно. Ведь на такой случай у людей не могло быть плана. Даже при нормальных обстоятельствах сложно быть родителем. И гораздо сложнее, когда вы просыпаетесь рано утром и понимаете, что на вашу страну напали. Вы собираете сумки и пытаетесь добраться до границы, садитесь в такси, а затем переходите (границу. — ИноТВ) пешком.
Людям приходилось ждать по два часа. Я только что пообщался с одной женщиной, которая сказала, что у неё на переход границы ушло где-то 10 часов. Она заявила, что в очереди проскользнула вперёд. По её словам, у неё не было другого способа пересечь границу в такую морозную погоду. Она сказала, что мужчин отсеивали. По её словам, некоторые мужчины всё равно пытались прорваться. И сложилась реально печальная ситуация.
Думаю, у нас есть кадры с другой стороны границы, но не знаю, можете ли вы их сейчас показать. Там поток людей пытается протолкнутся вперёд, чтобы попасть сюда, в Польшу, где правительство уже пытается разобраться, что делать с этими людьми. Последние садятся в автобусы, едут в центры приёма (беженцев. — ИноТВ), если им некуда ехать. Другие пытаются сесть на поезд до Варшавы, сесть на самолёт, чтобы отправиться ещё куда-нибудь.
И мы встречали множество иностранцев, у которых были запланированы рейсы, но они не смогли на них попасть. И вместо этого им пришлось приехать сюда, чтобы понять, куда ехать дальше. Дон.
Да, мы видели кадры, которые вы нам отправили ранее. Просто хаос. Выглядит так, будто там очень холодно. И виноват во всём этом только Владимир Путин. Спасибо большое. Скотт Маклин. Благодарим вас.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.
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