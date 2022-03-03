Das Erste: премьер Израиля отказался от чётких заявлений об антироссийских санкциях и поставках оружия на Украину

Украинский кризис стал центральной темой переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Иерусалиме, сообщает Das Erste. В разговоре с Шольцем Беннет вновь пообещал оказать Украине гуманитарную помощь. При этом, как отмечает издание, он ни разу не упомянул слово «Россия» и «неоднократно уклонялся» от ответов на вопросы о присоединении Израиля к международным санкциям и поставкам оружия на Украину.

День Олафа Шольца начался в мемориальном комплексе истории холокоста Яд Вашем, увековечивающем память 6 млн евреев, убитых нацистами. «Мы никогда не забудем миллионы страданий и жертв», — написал канцлер Германии в гостевой книге комплекса, пишет Das Erste.

Спустя несколько часов на пресс-конференции в Иерусалиме он заявил: «Экскурсия сегодня утром глубоко тронула меня и ещё раз наглядно показала историческую ответственность Германии за государство Израиль. Вы можете быть уверены, что Германия будет и впредь твёрдо стоять на стороне Израиля».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сопровождал немецкого гостя на экскурсии по комплексу Яд Вашем. Затем он рассказал о своих впечатлениях. «Несмотря на то что визит пришлось сократить, они настояли на том, чтобы посвятить всё время Яд Вашему. Я видел, что осмотр комплекса тронул не только их умы, но и сердца», — заявил Беннет.

Главы правительств договорились о более тесном сотрудничестве между своими странами, о проведении регулярных консультаций по стратегическим вопросам, а также о создании немецко-израильской молодёжной организации. Как отмечает издание, во время визитов представителей правительства Германии в Израиль центральной темой переговоров традиционно становится израильско-палестинский конфликт. Но на этот раз этот вопрос ушёл на второй план. Украинский кризис «затмил всё остальное».

Беннет и Шольц призвали «срочно дать дипломатии шанс». Шольц пояснил: «Каждый новый день этого кризиса приводит к разрушениям — не только инфраструктуры, но и человеческих жизней, гражданских лиц, солдат по обе стороны, и мы вместе непременно должны предотвратить это».

Премьер-министр Израиля Беннет подтвердил свою приверженность гуманитарной помощи. Как утверждает издание, он «неоднократно уклонялся» от ответов на вопросы о присоединении Израиля к международным санкциям и поставкам оружия на Украину. Беннет ни разу не упомянул слово «Россия».

Правительству Израиля трудно чётко заявить о своей позиции, потому что оно зависит от продолжения сотрудничества с Россией в Сирии. Беннет затронул ещё одну тему — возможное возобновление ядерной сделки с Ираном. Его страна «с обеспокоенностью» наблюдает за ходом переговоров в Вене.

«Мы не можем принять вероятность того, что соглашение, позволяющее Ирану в течение нескольких лет и дальше устанавливать огромные центрифуги, будет подписано», — сказал Беннет. При этом он добавил, что Израиль знает, как себя защитить. «Мы также ожидаем, что через два с половиной года наши друзья в мире не смирятся с ситуацией повсеместной установки центрифуг и начнут готовиться к завтрашнему дню прямо сейчас», — подчеркнул он.

Шольц заверил, что Германия очень серьёзно относится к опасениям Израиля. По его словам, цель состоит в том, чтобы любой ценой не допустить создание Ираном ядерного оружия. Обе стороны заявили, что будут продолжать действовать в тесной координации. Уже в этом году в Берлине должны состояться консультации между правительствами Германии и Израиля, отмечает Das Erste.