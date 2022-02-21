СТРАНА: Израиль разместил рекламу в Facebook с призывом к согражданам покинуть Украину

В Facebook появилась реклама призыва израильских властей к гражданам своей страны. Как передаёт «СТРАНА.ua», соотечественников просят немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может существенно ухудшиться и выезд из страны станет сложным, опасным и затруднённым.

Граждан Израиля в социальных сетях призывают немедленно покинуть Украину. Как пишет «СТРАНА.ua», в Facebook появилась реклама призыва израильских властей к гражданам своей страны.

«Израильтяне на Украине! Сейчас не время думать, что «всё будет в порядке». В кратчайшее время положение может осложниться. Сейчас — самое время вернуться домой, поскольку, если положение действительно существенно ухудшится, выезд из страны станет сложным, опасным и затруднённым. Израильтяне, возвращайтесь домой немедленно!» — гласит сопровождающий текст.

Как напоминает издание, 12 февраля Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан немедленно покинуть Украину. Кроме того, в МИД Израиля вели переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в Тель-Авив и создали специальную кризисную группу.