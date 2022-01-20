Insider: израильские учёные выяснили, что даже четвёртая прививка Pfizer или Moderna не повышает шансы предотвратить заражение «омикроном»

По наблюдениям израильских учёных, четвёртая прививка Pfizer или Moderna не спасает от заражения «омикроном» более эффективно, чем третья, пишет Insider. Как рассказала глава исследовательской группы профессор Гили Регев-Йохай, вакцины хорошо работают против прошлых штаммов вроде «альфа» и «дельта», а вот для предотвращения попадания в организм нового варианта их антител уже недостаточно.

По данным нового израильского исследования, четыре прививки от коронавируса не могут более эффективно предотвращать заражение штаммом «омикрон», сообщает Insider.

Как рассказала журналистам глава исследовательской группы профессор Гили Регев-Йохай, в то время как третья доза вакцины Pfizer или Moderna в какой-то степени помогала сократить риск заражения новым вариантом коронавируса, эффект от четвёртой прививки в значительной мере не отличался. По словам эксперта, «вакцина прекрасно работает против штаммов «альфа» и «дельта», однако «для «омикрона» её недостаточно».

Регев-Йохай не стала делиться более подробными данными своих исследований, отметив, что они пока предварительные. Как объяснила профессор, предварительными выводами она поделилась из-за высокого уровня общественной заинтересованности в вопросе.

Как отмечает Insider, выводы израильских учёных, если их после публикации подтвердят другие коллеги, могут стать дополнительными аргументами для тех, кто призывает создавать новую версию вакцин — от новых вариантов коронавируса. Некоторые такие версии уже находятся на начальных стадиях разработки.

По информации издания, израильское исследование началось месяц назад и проводилось на базе медицинского центра «Шиба». Эксперты изучали эффективность дополнительных прививок вакциной Pfizer у 154 человек и Moderna — у 120. Несмотря на то что, как выяснилось, число антител у людей с четвёртой прививкой возрастает, многие из них всё равно заразились «омикроном» — чуть меньше, чем в контрольной группе, состоящей из людей, получивших три дозы Pfizer, но всё равно много.

Как сообщали ранее израильские СМИ, в воскресенье 16 января в стране уже было сделано порядка 500 тыс. четвёртых прививок.

Insider подчёркивает, что вакцины по-прежнему остаются эффективным средством предотвращения тяжёлых форм болезни и госпитализации. Согласно данным британских органов здравоохранения, обнародованным 31 декабря, в течение 24 недель со дня последней прививки две дозы вакцины уменьшают риск госпитализации на 72%. Со временем показатель антител начинает снижаться, но третья прививка позволяет вновь его повысить, сокращая риск госпитализации на 88% как минимум на две недели.

Учёные рассчитывали, что повышение числа антител после дополнительной прививки сможет помочь организму не заразиться вариантом «омикрон». Но этот штамм, как показали исследования, очень хорошо адаптируется. «Сейчас мы уже знаем, что уровень антител, необходимый для того, чтобы предотвратить заражение «омикроном», вероятно, слишком велик для вакцины, даже если это хорошая вакцина», — прокомментировала Регев-Йохай.

Как обращает внимание Insider, в Израиле, где уже в конце декабря третью прививку получили более 45% населения, сейчас столкнулись с ростом заражений «омикроном». При этом уровень смертности здесь остаётся низким.