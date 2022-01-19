Повышение зарплаты и понижение требований — Insider рассказал, как авиакомпании в США борются с нехваткой пилотов

Ощутив на себе проблему нехватки пилотов, американские авиакомпании идут на крайние меры, чтобы заполнить рабочие места, пишет Insider. Кто-то повышает зарплаты и выдаёт «подъёмные» премии новичкам, другие сокращают списки требований, к примеру, о полном высшем образовании, изъявляют готовность нанимать специалистов предпенсионного возраста или ищут пилотов в Австралии.

После временной передышки в период пандемии проблема нехватки пилотов в американской авиации вновь даёт о себе знать, пишет Insider. Сегодня авиакомпании идут на крайние меры, чтобы привлечь новые таланты и подтолкнуть больше молодых людей выбирать соответствующую карьеру. А у действующих пилотов впервые за десятилетия низкой оплаты, сложного обучения и принудительных неоплачиваемых отпусков появился шанс улучшить своё положение.

Новая авиакомпания Breeze Airways уже подняла зарплату для своих пилотов. Так, те, кто будет летать на самолётах Embraer E190/E195 в качестве второго пилота, будут получать на 11% больше — то есть $61 за час полёта. А тем, кому предстоит работать вторым пилотом на Airbus A220, зарплату повысят на 24% — то есть до $68 за час полёта.

Многим начинающим пилотам теперь не придётся мириться с низкими зарплатами в начале своего карьерного пути. Региональные авиалинии, которые обычно служат первой ступенью для пилотов, рассчитывающих попасть на работу к более крупным авиаперевозчикам, начали предлагать достойные поощрительные премии при приёме новичков.

Региональная авиакомпания GoJet Airlines, базирующаяся в штате Миссури, теперь обещает вторым пилотам премии в размере $20 тыс., а опытным специалистам, которые могут работать на позиции командира воздушного судна, предлагает по $40 тыс.

Как отмечает Insider, пилотам, желающим перейти в более крупные авиакомпании, становится проще это сделать, поскольку работодатели сокращают списки требований к соискателям. К примеру, Delta Air Lines убрала из своих требований обязательное наличие диплома об окончании четырёхлетней программы обучения в вузе. «Хотя мы по-прежнему ценим важность образования, есть высококвалифицированные кандидаты — люди, которых мы бы хотели пригласить в нашу семью Delta и которые приобрели более чем равнозначный эквивалент высшему образованию с жизненным опытом и многолетней работой на лидерских позициях», — прокомментировала компания.

United Airlines также говорит о том, что степень бакалавра у кандидатов на пост пилота будет преимуществом, но не обязательным требованием. А American Airlines и вовсе не указывает никаких особых требований по наличию дипломов о высшем образовании. Также и независимые лётные школы позволяют своим студентам получить необходимые лицензии без дополнительной оплаты за программы высшего образования. Популярность приобретают учебные программы при отдельных авиакомпаниях, в рамках которых пилоты, хотя и сами будут оплачивать своё обучение, смогут рассчитывать на рабочее место у крупного перевозчика, а также на доступ к финансовой помощи, включая займы на более выгодных условиях.

Некоторые требования к пилотам работодатели контролировать не в силах, продолжает Insider. Среди них — необходимое количество лётных часов для работы на пассажирских авиалиниях и обязательный возраст выхода на пенсию 65 лет, установленный Федеральным управлением гражданской авиации США. Впрочем, далеко не все авиакомпании сегодня набирают пилотов, которые смогут работать ещё десятки лет. Упомянутый стартап Breeze Airways, наоборот, готов нанимать опытных специалистов, которые ушли из профессии в период пандемии, но которым ещё осталось несколько лет до пенсионного возраста. «Любой специалист, которому осталось года три до пенсии, будет прекрасным дополнением к команде, потому что привнесёт зрелость, дисциплину и огромный опыт», — утверждает вице-президент компании по обеспечению полётов Кристофер Оуэнс.

Ещё одним способом заполнить пустующие рабочие места для американских авиакомпаний стал найм пилотов из Австралии, которых приглашают работать в США по визе для квалифицированных работников. По информации Breeze Airways, в рамках этой программы она получила уже 120 заявок. И всё больше авиакомпаний внедряют у себя схожие инициативы, чтобы найти новых специалистов.

Работодатели понимают, что сейчас уже не могут себе позволить игнорировать проблему нехватки пилотов, поскольку чувствуют на себе её негативное влияние. К примеру, у компании United в регионах простаивают сотни самолётов, а определённые маршруты пришлось сокращать или изменять. «Я не слишком верю, что ситуация исправится в ближайшее время, если мы не сделаем что-нибудь, чтобы увеличить число пилотов», — прокомментировал гендиректор United Скотт Кирби на слушаниях в сенате в прошлом месяце.