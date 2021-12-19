CBS News: «великое увольнение» — пандемия подтолкнула миллионы американцев уйти на вольные хлеба

Жители США продолжают массово покидать рабочие места, несмотря на высокую инфляцию, — только в октябре уволились 4,2 миллиона американцев, передаёт CBS News. Между тем, как подчеркнул в интервью каналу экономист интернет-сервиса Gusto Люк Пардью, этот феномен, который в СМИ окрестили «великим увольнением», правильнее было бы назвать «великим перераспределением», поскольку большинство увольняющихся уходят во фриланс или начинают собственное дело, получая таким образом возможность подстраиваться под самые разные жизненные ситуации.

Перебои с цепочками поставок совместно с пандемией коронавируса на протяжении минувшего года обернулись значительным ростом цен: по последним данным Минтруда, индекс потребительских цен в США в ноябре подскочил на 0,8 процента, что означает, что годовая инфляция достигла 6,8 процента. Проще говоря, подорожало практически всё.

Итак, сейчас, казалось бы, совсем не лучший момент, чтобы остаться без работы. И тем не менее, несмотря на рост цен, миллионы американцев решили уволиться — только в октябре со своих постов в поисках других карьерных перспектив ушли более 4,2 миллиона американцев. Согласно свежей статистике, по всей стране открыто более 11 миллионов вакансий.

А подробнее нам расскажет о ситуации старший экономист интернет-платформы по организации расчётов с персоналом Gusto Люк Пардью, который выходит с нами на связь. Приветствуем вас на нашей передаче! Так объясните нам, в чём же дело — ведь инфляция усиливается, и повседневные расходы растут, однако каждый месяц миллионы американцев покидают свои рабочие места. Мне кажется, главный вопрос, который сейчас интересует многих из нас, — почему так много людей могут именно сейчас позволить себе не работать?

ЛЮК ПАРДЬЮ, старший экономист, Gusto: Во-первых, спасибо вам за приглашение, Лана — очень здорово, что мне представилась возможность поговорить о двух этих важных и актуальных темах. Вы абсолютно правы — по оценкам правительства, в сентябре уволились около 4,2 миллиона работников, и таких показателей мы не видели с тех пор, как власти начали собирать соответствующие данные в начале нулевых.





Gusto — онлайн-сервис по организации расчётов с персоналом, и мы обслуживаем более 200 тысяч малых и средних предприятий по всей стране, поэтому у нас есть возможность отслеживать данные по увольнениям работников в компаниях-клиентах более детально и в режиме реального времени, составляя таким образом картину того феномена, который многие называют «великим увольнением». И наблюдаем мы, во-первых, что наибольшее число увольнений фиксируется в секторе услуг, который уже два года живёт в условиях пандемии, из-за чего работники, скорее всего, начинают ощущать выгорание, они измотаны.





Во-вторых, мы можем проанализировать увольнения с точки зрения пола, чтобы попытаться установить, какая динамика складывается в этом плане у мужчин и женщин. И согласно данным, собранным нашим сервисом, женщины на протяжении пандемии стабильно увольняются чаще по сравнению с мужчинами. В августе нынешнего года разрыв между полами по числу увольнений составил 1,1 процентного пункта, а это достаточно серьёзная цифра. Выходит, что женщины не только приняли на себя основной удар нынешней рецессии в связи с тем, какие посты они обычно занимают, а также с тем, что им пришлось дополнительно брать на себя обязанности по уходу за близкими, но и идут в первых рядах «великого увольнения».





Наконец, отмечу, что у Gusto также есть возможность учитывать данные в реальном времени — и, судя по статистике на ноябрь и декабрь, мы можем констатировать, что «великое увольнение» продолжается: хотя новых рекордов уже не ставится, показатели всё равно более высокие, чем в минувшие годы, а следовательно, «великое увольнение» — тренд явно долгосрочный.





А теперь — к вашему вопросу о том, куда эти работники попадают. Здесь можно сказать, что «великое увольнение» — это и не увольнение вовсе, а «великий пересмотр приоритетов», или «великое перераспределение», поскольку многие из увольняющихся работников сейчас просто пересматривают свои взгляды на то, какая работа им по душе, и некоторым из них может представиться возможность воспользоваться нынешней конъюнктурой на рынке труда для того, чтобы ускорить рост заработной платы. А это — возвращаясь к вашей теме — может помочь им компенсировать инфляцию, которая съедает значительную часть их доходов.

Понятно. Давайте тогда проясним кое-что по тем данным, которые мы наблюдаем, — речь о людях, которые берут перерыв, чтобы подыскать работу получше? Какой процент уволившихся уходят, вообще не рассчитывая вернуться к работе?

ЛЮК ПАРДЬЮ: Согласно нашим данным, работники поступают по-разному — сам термин «великое увольнение» не обязательно означает, что работники просто увольняются и уже не возвращаются на рабочие места и вообще ничего не делают. Многие из них меняют работу, переходя либо на другие позиции в том же секторе с более высокой зарплатой, либо вообще в другие сектора, поскольку пересмотрели карьерные приоритеты.





Однако мы заметили и другой важный тренд, который, на мой взгляд, можно назвать положительным моментом пандемии, и заключается он в том, что многие работники увольняются для того, чтобы уйти на вольные хлеба, становясь фрилансерами или предпринимателями. В 2020 году, во время пандемии, мы даже заметили резкий рост числа новых предприятий, чего во время рецессий никогда ещё не наблюдалось. На фоне всей творившейся в 2020-м неразберихи в стране было основано 4,3 миллиона новых предприятий, причём в 2021-м эта тенденция сохранилась. И то, что это происходит на фоне того, что многие работники увольняются, не случайность: именно эти увольняющиеся работники и создают свои предприятия, поскольку нуждаются в гибкости. Как мы могли наблюдать много раз, пандемия вывела на первый план потребность работников в возможности реагировать на жизненные ситуации в семье или обеспечивать уход за близкими — и такую возможность зачастую как раз предоставляет фриланс.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2021 года.