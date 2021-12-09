Fox News: нехватка рабочей силы в США вынуждает компании использовать роботов

Дефицит рабочей силы в США привёл к тому, что компании начали автоматизировать производство, прибегая к помощи роботов, передаёт Fox News. При этом, как отмечает канал, этот шаг не привёл к увольнению рабочих, а вылился лишь в повышение производительности компаний.

Дефицит рабочей силы вынудил компании прибегнуть к автоматизации, чтобы справиться со спросом во время праздников. Давайте пообщаемся с Грейди Тримблом, который сейчас с нами на прямой связи из Чикаго, из складских помещений компании Quiet Logistics. Он сообщит нам подробности. Грейди.



ГРЕЙДИ ТРИМБЛ, корреспондент Fox News: Да, доброе утро, Мария! Вот выстроенные в ряд роботы. Этот полностью набит товарами. Их называют Locus-ботами. Вот здесь они разгружаются, а затем возвращаются обратно на склад, где человек-сортировщик наполняет эти корзины вещами. Брайан Лемериз — президент и главный операционный директор компании Quiet Logistics, которая управляет этим складом.



Получается, вы не стали увольнять рабочих из-за того, что здесь начали работать роботы, вы просто увеличили производительность с тем же объёмом рабочей силы.



БРАЙАН ЛЕМЕРИЗ, президент и главный операционный директор компании Quiet Logistics: Да, именно так. Рабочих осталось столько же, а, возможно, даже стало больше, поскольку нам с каждым днём нужно обрабатывать всё больше товаров, и мы делаем это с помощью наших талантливых сотрудников. А наши Locus-боты обеспечивают нам двойную производительность.



ГРЕЙДИ ТРИМБЛ: А что люди думают насчёт работы бок о бок с такой рабочей силой? Прямо сейчас, во время нашей с вами беседы, мы имеем возможность наблюдать, как робот заезжает в проход между стеллажами.



БРАЙАН ЛЕМЕРИЗ: Здесь это часть нашей культуры. Мы работаем с автоматикой. С первого дня сотрудников подготавливают к тому, что они будут работать с этими коботами (коллаборативными роботами. — ИноТВ). И для нас важно, чтобы они воспринимали их как коллег по работе, которые облегчают им труд.



ГРЕЙДИ ТРИМБЛ: И получается, что они работают меньше, так как им больше не приходится передвигать тележки из одной части склада в другую?



БРАЙАН ЛЕМЕРИЗ: Абсолютно верно. Больше не надо перетаскивать тяжёлые тележки, никаких проверок палет, никаких гружёных ящиков, они просто продуктивно переходят от одного робота к другому, выполняя свои задачи.



ГРЕЙДИ ТРИМБЛ: Так что, Мария, будущее уже здесь. Вы можете наблюдать, как это происходит тут, на этом складе. И таких складов более сотни по всей стране. Кстати говоря, в 2021 году привлечение к работе роботов достигло рекордного уровня.



Ничего себе. Невероятно. Грейди, отличный репортаж. Этим утром с нами из Чикаго был Грейди Тримбл. Благодарю вас, Грейди.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.