NTD: в Сингапуре роботы следят за порядком и соблюдением социальной дистанции

На улицах Сингапура теперь можно встретить роботов-патрульных. Как передаёт NTD, машины напоминают людям о соблюдении социальной дистанции и ограничении на общественные собрания. Также они ищут курящих в неположенных местах и требуют не ездить на мопедах по тротуарам.

Такого робота-патрульного можно увидеть в Сингапуре. Его задача — наблюдать за людьми и напоминать о правилах поведения.

Робота зовут Ксавье. Он оснащён семью видеокамерами и четырьмя колёсами. «Умный» патрульный ездит по улицам, заглядывает в торговые центры и другие общественные места.

Ксавье напоминает людям о соблюдении социальной дистанции и ограничении на общественные собрания. Также ищет курящих в неположенных местах и требует не ездить на мопедах по тротуарам.

Робота создали сингапурские инженеры. Пока город патрулируют два таких аппарата. Начали работать в сентябре.

Видеокамеры в роботах ведут запись. Власти обещают, что её не будут использовать для судебного преследования людей. Однако видеозаписи будут демонстрировать общественности в воспитательных целях.

Дата выхода в эфир 20 октября 2021 года.