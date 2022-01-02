Insider: из-за нехватки педагогов Мичиган разрешил сотрудникам школьных столовых и водителям автобусов выходить в качестве замещающих учителей

В рамках борьбы с нехваткой персонала, с которой столкнулись многие школы по всей Америке, штат Мичиган разрешил выводить на позиции замещающих учителей представителей непреподавательского состава учебных заведений. Таким образом вести занятия смогут школьные секретари, сотрудники столовых и водители автобусов, сообщает Insider.

По всей Америке школы столкнулись с проблемой нехватки персонала, поэтому многим штатам приходится искать новые ресурсы, чтобы заполнить пустующие учительские вакансии, пишет Insider.

В понедельник 27 декабря губернатор Мичигана Гретхен Уитмер подписала законопроект, который позволяет сотрудникам непреподавательского состава школ занимать позиции замещающих учителей. Теперь до конца учебного года вести занятия смогут школьные секретари, сотрудники столовых и водители автобусов, даже если у них нет соответствующего образования.

«Пандемия трудно даётся нашим детям, учителям и родителям, и работники нашей сферы образования делают всё возможное, чтобы обеспечить детям Мичигана светлое будущее. Если позволить школам задействовать сотрудников, которых знают учащиеся, на позициях замещающих учителей, это позволит избежать закрытия школ и поможет ученикам продолжать учиться в классах до конца учебного года», — отметила губернатор в пресс-релизе.

Как обращает внимание Insider, на подобные нововведения в борьбе с нехваткой учителей пошёл не только Мичиган. Ранее в этом месяце губернатор Пенсильвании Том Вульф подписал законопроект, согласно которому в качестве учителей на замену могут выступать вышедшие на пенсию педагоги и подходящие по определённым критериям студенты вузов. В октябре старший инспектор государственных учебных заведений Шэрри Ибарра заявила, что сама станет работать замещающим учителем и призвала родителей последовать её примеру.

Также школьные округа в таких штатах, как Орегон, Айова и Миссури, сократили требования к потенциальным кандидатам на позиции замещающих учителей, чтобы быстрее заполнять вакансии.

Впрочем, как подчёркивает издание, помимо учителей, на места которых Мичиган предлагает выводить непреподавательский состав, во многих школах по всей стране также не хватает и самих сотрудников столовых, водителей автобусов и других кадров.