Insider: школы в США массово отменяют занятия — чтобы спасти учителей от психологического выгорания

В одном только ноябре в США уроки отменялись почти в 860 школьных округах и в более чем 8 тыс. независимых школ, сообщает Insider. В основном такие меры принимаются из-за нехватки персонала и риска психологического выгорания среди работающих на износ учителей. Правда, многие родители недовольны ситуацией, поскольку об отменах нередко сообщают в последний момент.

Школьные округа в США массово отменяют занятия из-за нехватки сотрудников и риска психологического выгорания среди учителей, сообщает Insider. Подобная ситуация вызвала возмущение у многих работающих родителей.

По данным издания, отмена уроков в ноябре происходила в 858 округах и 8 692 независимых школах. Также в 2021 году было зафиксировано по меньшей мере 3 145 закрытий учебных заведений с целью предоставить учителям и учащимся выходные для заботы о психическом здоровье.

Как объясняет Insider, всё это связано с пандемией коронавируса. После более года виртуального обучения школы открылись, но оказались вынуждены следовать новым требованиям по охране здоровья. При этом сотрудников для осуществления дополнительной работы недостаточно.

Так, в ноябре школьный округ Ипсиланти в штате Мичиган объявил, что местные школы не будут работать всю неделю, на которую приходится День благодарения. По словам старшего инспектора округа Алины Закери-Росс, сотрудники учебных заведений не уходили на летние каникулы, потому что многие ученики посещали занятия в этот период. Кроме того, технический персонал в общей сложности уже переработал 800 часов и, несмотря на это, всё равно не успевает справляться со всеми обязанностями по дезинфекции помещений.

Как добавила Закери-Росс, сотрудники школ сказали ей, что, как только придут домой перед выходными, сразу лягут отсыпаться. «Они истощены», — прокомментировала инспектор.

Школы городка Саффолк, штат Вирджиния, заявили, что до конца года по средам раз в две недели они будут устраивать короткий день, чтобы избежать психологического выгорания у педагогического состава. Учитель математики одной из местных школ Рейган Дэвис рассказал журналистам, что он и его коллеги регулярно работают допоздна, потому что им приходится записывать уроки для учеников на карантине и замещать отсутствующих педагогов. «Мы, за неимением лучшего слова, вымотаны», — признал Дэвис.

Insider подчёркивает, что нередко оповещения об отмене занятий приходят в последний момент и это ставит некоторых родителей в трудное положение. Как написала в электронном письме к своему школьному округу мать-одиночка Таббата Рене, её волнует не только проблема того, с кем оставить ребёнка на время работы, но и то, как отсутствие занятий может отразиться на образовании дочери. «Дело не только в том, чтобы найти, с кем оставить ребёнка. Обычно я могу привести дочь посидеть перед телевизором у бабушки, но ведь бабушка не может обеспечить ей полноценное обучение на дому».