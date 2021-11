Fox News: разгневанные родители в США готовы «уничтожить» систему государственных школ

В США всё громче звучат протесты родителей, недовольных качеством школьного образования, отмечает Fox News. По мнению Кэрол Маркович из New York Post, дело не только в преподавании пресловутой критической расовой теории, но и в том, что профсоюзы учителей слишком долго не хотели возвращать учеников в классы, в то время как дети богатых политиков спокойно продолжали учиться в частных школах.

От побережья до побережья нарастает протест против комитетов по школьному образованию. Даже мэр Сан-Франциско, демократ Ландон Брид, вчера заявила, что поддерживает идею отозвать членов городского комитета по школьному образованию. С нами сейчас Кэрол Маркович, она ведёт колонку в New York Post. Спасибо, что нашли для нас время, Кэрол.



Я хочу зачитать вам, что сказала мэр Брид. Она сказала: «К несчастью, приоритеты наших комитетов по школьному образованию зачастую расставлены крайне неправильно. В такое непростое время решения, которые мы принимаем за наших детей, будут иметь долгосрочные последствия. Поэтому так нужны лидеры, которые решительно займутся этими проблемами… Интересы наших детей должны быть на первом месте». Как, по-вашему, что там происходит?



КЭРОЛ Маркович, New York Post: Знаете, демократы целую неделю занимались тем, что называли расистами родителей, у которых были какие-то претензии к школам. А проблемы со школами далеко не ограничиваются критической расовой теорией. Думаю, проблема округа Лаудон (штат Вирджиния. — ИноТВ) не имела почти никакого отношения к критической расовой теории. Конечно, у них было беспокойство насчёт внедрения критической расовой теории в их школах, но в центре внимания была попытка скрыть факт сексуальных посягательств, а также отказ принимать родителей всерьёз. Там было много различных аспектов, никак не связанных с критической расовой теорией.



Думаю, мы увидим это по всей стране. Я считаю, родители проснулись, осознали, что происходит в их школах. В последний год с небольшим, когда дети сидели дома, они могли очень пристально за этим следить. И я думаю, что мы ещё увидим подобного рода бурную активность на собраниях комитетов по школьному образованию на всей территории страны…



Да, Кэрол, но одна из важных идей, которые вы высказываете, заключается в том, что, может быть, не всё, но очень многое здесь решал профсоюз учителей… Разве нет?



КЭРОЛ МАРКОВИЧ: Именно так. Другой момент, о котором говорят меньше, чем следует, это то, что школы были просто-напросто закрыты там, где профсоюзы учителей имели большое влияние. Это не было оправданно с научной точки зрения. Просто (президент Американской ассоциации учителей. — ИноТВ) Ренди Уайнгартен и другие профсоюзы учителей сказали, что надо закрыться. Слабовольные политики с ними согласились. И родители взбешены, разгневаны тем, как поступили с их детьми. И они абсолютно правы.



Опять-таки мы увидим это ещё во многих местах, где школы были закрыты больше года. То есть, главным образом, в «голубых» (демократических. — ИноТВ) городах, подконтрольных профсоюзам учителей.



Программа Fox & Friends приглашала этих двух мам, основательниц организации «Мамы за свободу», чтобы обсудить общую ситуацию. Послушаем, что они говорили.



ТИФФАНИ ДЖАСТИС, «Мамы за свободу»: Родители внимательно следят за выборами и проявляют инициативу. Мнения родителей по поводу образования их собственных детей в этой стране становятся слышны, и это только начало.



ТИНА ДЕСКОВИЧ, «Мамы за свободу»: Родители готовы вернуть себе свои права, особенно в плане образования. Мы видим это по всей Америке.



Итак, Кэрол, вы пишете для New York Post. Я подписана на Мишель Гольдберг, либеральную колумнистку The New York Times. По поводу вчерашнего она, помимо прочего, написала, что демократам лучше бы проснуться, потому что родители по всей стране настроены серьёзно. С её точки зрения, родители хотят уничтожить всю систему государственных школ. Но я думаю… Отголоски того, что произошло не только в Вирджинии, но и по всей стране, где комитеты по школьному образованию… люди баллотировались впервые в жизни, бросали вызов, чтобы вступить в борьбу…



КЭРОЛ МАРКОВИЧ: Да. Опять-таки, она не ошибается, потому что, по-моему, многие родители, видевшие, как школы больше года оставались закрытыми без всякой необходимости, готовы уничтожить систему.



Если посмотреть, например, на (губернатора Калифорнии. — ИноТВ) Гэвина Ньюсома, о котором мы говорили ранее, его дети ходят в частные школы, открывшийся, в то время как другие калифорнийские школы оставались закрытыми. Дети (бывшего кандидата на пост губернатора Вирджинии. — ИноТВ) Терри Маколиффа — в частных школах. Однако он выступает за то, чтобы для родителей, которые не могут позволить себе то же самое, единственным вариантом были государственные школы.



Так что да, разумеется, родители поняли, какая здесь идёт игра. И они готовы уничтожить систему. И у них, определённо, должно быть то же право, та же привилегия, что и у Терри Маколиффа и Гэвина Ньюсома, — выбирать школу для своих детей. И мы должны выделять финансирование на учащихся, а не на системы.



Кэрол, спасибо, что пришли сегодня. Рады были снова видеть вас, Кэрол Маркович.



КЭРОЛ МАРКОВИЧ: Большое спасибо!



Спасибо, хорошего дня!



Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.