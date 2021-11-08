Forbes: американские школьники отстали от китайских и российских в математике
В 2021 году Китайская Народная Республика заняла первое место в специальном образовательном рейтинге, который отражает достижения учащихся средних школ из разных стран на международных олимпиадах по математике и естественно-научным дисциплинам. При этом Россия смогла обойти США и занять в этом году второе место, хотя в 2020-м находилась на третьем, сообщает Forbes.
Следом за американцами, которые опустились на третью позицию, оказались школьники из Тайваня, Сингапура, Республики Корея, Вьетнама, Румынии, Гонконга и Ирана. Причём в некоторых странах победа на международной олимпиаде может принести персональную стипендию и открыть двери для поступления в лучшие вузы и колледжи, говорится в статье.
Данный рейтинг высчитывается на базе специального индекса, оценивающего уровень образования по системе STEM (аббревиатура, объединяющая науку, технологии, инженерию и математические дисциплины), которая активно продвигается в организации образовательного процесса в США. Индекс объединяет рейтинги 90 стран, представители которых участвуют в международных олимпиадах для старшеклассников по таким предметам, как биология, химия, математика, информатика и физика, поясняет Forbes.
Его рассчитывает и публикует американская организация Center for Excellence in Education (CEE), которую основали в 1983 году Джоанн Ди Дженнаро и адмирал Хайман Джордж Риковер, известный как «отец американского атомного флота». Основная миссия CEE — «сохранять лидерство США» в научных дисциплинах, математике, технике и технологиях.
Кроме исследований и расчёта рейтингов, эта организация также оказывает поддержку и предоставляет финансирование различным образовательным программам. В частности, финансирует Научно-исследовательский институт США (RSI), Олимпиаду по биологии в США (USABO) и Программу повышения квалификации учителей (TEP), пишет Forbes.
Ссылки по теме
-
Fox News: «Алгебра — это расизм!» — в американских школах хотят изменить преподавание математики
-
«Вымывание мозгов» — Fox News о зацикленности на расовых теориях в американских школах
-
Times: британские школьники испытывают панику перед математикой
-
ABC News: запутавшись в дробях, американский мальчик обратился за помощью в службу спасения