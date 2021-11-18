Daily Telegraph: пандемия и локдауны усугубляют проблему ожирения среди детей
Пандемия COVID-19 и повсеместные локдауны способствовали тревожной тенденции роста проблем, связанных с детским ожирением, пишет The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют данные различных сравнительных исследований за текущий и предыдущие годы. Эксперты призывают власти принять решительные меры, поскольку лишний вес в детстве может провоцировать развитие серьёзных заболеваний в будущем, подчёркивается в статье.
В частности, по данным национальной программы в Англии, в рамках которой проводятся измерения различных физических показателей у детей при поступлении в начальную школу и после окончания этой учебной ступени, проблема ожирения за последнее время заметно обострилась. Если в 2019/2020 учебном году этот показатель составлял 9,9% от общего количества учеников начальной школы, то в 2020/21 году он уже вырос до 14,4%, сообщает The Daily Telegraph.
Кроме того, согласно официальной статистике, сейчас каждый седьмой ребёнок в возрасте от четырёх до пяти лет серьёзно страдает от лишнего веса. К таким пагубным последствиям привели неоднократно вводимые карантинные ограничения, которые заметно ограничили физическую активность и негативно отразились на здоровье юного поколения, подчёркивается в статье.
В результате среди пятилетних детей сейчас наблюдаются «рекордные» показатели по проблемам лишнего веса. При этом всего за один год количество страдающих от этого детей выросло на 45% — и статистика среди школьников выглядит не лучше, отмечает автор. По официальным данным, при поступлении в начальную школу от ожирения страдает каждый седьмой ученик, а к моменту окончания этой образовательной ступени в возрасте 11 лет избыточный вес имеет уже каждый четвёртый школьник.
Эксперты подчёркивают, что такие цифры «настораживают» и наглядно демонстрируют, что затянувшийся карантин оказал разрушительное воздействие на здоровье детей. Многие из них в результате стали проводить гораздо больше времени за едой, в то время как их физическая активность и возможность заниматься спортивными упражнениями была ограничена.
«Такой резкий рост уровня ожирения в детском возрасте вызывает тревогу», — отметил Макс Дэви из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. Он также предупредил, что длительная изоляция в период карантина может негативно отразиться и на других аспектах, включая психическое здоровье детей, и на устранение таких проблем потребуется долгое время.
В свою очередь, глава Национальной службы здравоохранения (NHS) объявил в этой связи, что в рамках национальной кампании по борьбе с ожирением специальные инструкторы будут помогать при необходимости составлять диету для детей даже самого младшего возраста, начиная с двух лет, говорится в статье. Это вызвано опасениями, что миллионы детей в Великобритании могут иметь проблемы со здоровьем из-за лишнего веса.
Предполагается, что в рамках этой программы до 1000 детей каждый год будут получать поддержку, включая индивидуальный план питания, психологическую поддержку и специализированную помощь для тех, кто уже страдает от серьёзных осложнений из-за ожирения в тяжёлой форме, говорится в статье.
Однако Тэм Фрай, представитель Национального форума по ожирению, считает, что таких шагов будет недостаточно, чтобы справиться с кризисом подобных масштабов, поскольку карантинные ограничения длятся уже второй год. В результате дети подолгу вынуждены находиться дома, они лишены подвижных игр и общения со сверстниками, а также привыкают перекусывать нездоровой пищей, пояснил эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и Никки Джоул из компании Diabetes UK. Она подчёркивает, что эти данные «чрезвычайно тревожны» и необходимо принять срочные меры, направленные на улучшение здоровья детей. Из-за ожирения уже более 1500 детей страдают от диабета второго типа, хотя это заболевание обычно возникает лишь у людей среднего возраста, сообщается в статье.
По словам Джоул, именно окружающая среда является основным фактором, который провоцирует проблему детского ожирения, и очень много детей привыкают к нездоровой пище. По её мнению, необходимо срочно ограничить рекламу подобной еды и обеспечить лёгкий доступ к продуктам здорового питания. «Это имеет жизненно важное значение, если мы хотим повернуть вспять эту тревожную траекторию и гарантировать более здоровое будущее для следующего поколения», — подчеркнула эксперт.
Глава Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис также считает, что такая статистика вызывает тревогу и свидетельствует, что уровень детского ожирения сейчас находится на рекордно высоком уровне. «Это огромная проблема для NHS и здоровья нации, потому что, если с этим не бороться, ожирение приводит к крайне серьёзным последствиям, вызывая целый ряд серьёзных заболеваний — от проблем с печенью до диабета второго типа и даже рака», — предупредил он.
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