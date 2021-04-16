Welt: движение на нуле — пандемия обострила проблему детского ожирения

Из-за череды непрекращающихся локдаунов европейские дети лишились возможности посещать спортивные секции и проводить время на свежем воздухе. Как утверждает Welt, это обострило проблему избыточного веса у школьников: их двигательная активность снизилась примерно в два раза, в то время как потребление нездоровой пищи увеличилось на 20%. При этом последствия ощущают прежде всего дети из небогатых семей.

Короткий визит к педиатру. Год пандемии оставил свой след и на Ильхане Йылдырыме. До локдауна 11-летний мальчик пять раз в неделю занимался спортом: он посещал секцию кикбоксинга и бассейн и катался на велосипеде. Из-за локдауна его двигательная активность снизилась до нуля.

СЕЛЬМА ЙЫЛДЫРЫМ, мать: Он набрал 27 килограмм. Мы уже изменили питание, но я работала, и просто не могла контролировать, что он ел и в каких количествах.

Многие родители сталкиваются с этой проблемой. Исследование, проведенное Мюнхенским университетом, показывает, что во время пандемии дети стали двигаться на 40% меньше. Для детей от 10 до 14 лет этот показатель доходит даже до 60%. Напротив, потребление чипсов, пиццы и нездоровой пищи увеличилось на 20%.

Профессор БЕРТОЛЬД КОЛЕЦКО, руководитель исследования, Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана: Существует сильное социальное неравенство. В частности, дети из семей, испытывающих финансовые трудности, подвергаются высокому риску ожирения. Риск в два с половиной раза выше, чем у детей из привилегированных семей.

Пустые спортивные залы в школах, отсутствие спортивного досуга — из-за пандемии многие дети будут страдать от избыточного веса и сопутствующих заболеваний, возможно, всю жизнь.

Доктор МАРТИН КАРСТЕН, педиатр: У детей может развиться диабет, проблемы с суставами, жировой гепатоз, могут страдать все органы. Обычно мы наблюдаем довольно тяжёлую ситуацию у детей, которые совсем не двигаются.

Ильхан Йылдырым хочет избежать этого риска. Его главное желание, наконец, снова регулярно заниматься спортом, чтобы забыть про пандемию и лишние килограммы.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2021 года.