Daily Sabah: почти 10 млн детей Афганистана грозит голод

Как подсчитали в гуманитарной организации Save the Children, в 2021 году голод может грозить более 18 млн жителей Афганистана, и больше половины из них — дети. К конфликтам, которые раздирают страну, добавилась пандемия и распространение полиомиелита, от которого боевики не дают делать прививки, пишет Daily Sabah.

Международная гуманитарная группа Save the Children опубликовала данные о том, что больше 18 млн человек в Афганистане, включая 9,7 млн детей, нуждаются в помощи, в том числе в еде. Так что там призвали помочь Афганистану, которому необходимо для предотвращения катастрофы $3 млрд в 2021 году, пишет Daily Sabah.

«Из-за бедности и конфликта страдают миллионы людей каждый день, — приводит издание слова главы афганского подразделения организации. — Конфликт продолжает приносить крайне большой физический и психологический вред, вынуждая сотни тысяч людей покидать свои дома».

В январе в Катаре начался новый раунд переговоров между правительством и движением «Талибан»*, но пока без особенных результатов, так что эксперты опасаются нового всплеска насилия в регионе. Сказалась на проблемах Афганистана и пандемия, которая, в том числе, нарушила импорт важнейших товаров.

ООН и её партнёры постараются найти для Афганистана $1.3 в этом году. Если в прошлом году помощь отчаянно требовалась 2,3 млн человек, то в этом году — уже 16 млн. При этом более 300 тыс. афганских детей рискуют заболеть или умереть без зимней одежды и без отопления в домах.

Сотрудники гуманитарных миссий отмечают, что помощь развитых стран в адрес Афганистана упала, тогда как потребность в ней сильно выросла.

По данным ООН, около 6 тыс. человек, и треть из них дети, погибли или были ранены в Афганистане с января по сентябрь прошлого года. Война помешала и кампании по вакцинации афганских детей от полиомиелита. Афганистан входит в тройку стран, где этот вирус ещё распространён. Боевики опасаются сбора разведданных, поэтому не допускают в подконтрольные им районы сотрудников здравоохранения, пишет Daily Sabah.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.