Вести: Украина будет восстанавливать экономику Афганистана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме «Афганистан 2020» заявил, что Киев поможет восстановить Афганистан. Как передают «Вести», по словам дипломата, украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование, а специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пленарном заседании конференции «Афганистан 2020» рассказал её участникам о возможностях Украины в восстановлении Афганистана. Как пишут «Вести», по словам украинского министра, «пришло время не искать какие-то формулировки про поддержку суверенитета Афганистана, а действовать».
«Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения», — рассказал Кулеба.
Министр также напомнил, что Украина принимает «важное участие в миссии НАТО» в Афганистане и уверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.
Как напоминает издание, конференция под лозунгом «Мир, процветание и самодостаточность» прошла в Женеве с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрирован в России. Об этом сообщила директор департамента Минздрава Елена Максимкина на Всероссийском конгрессе пациентов.
Некоторые элементы Международной космической станции (МКС) повреждены, а после 2025 года прогнозируется «лавинообразный» выход из строя на борту станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев рассказал, что объём средств, которые будут потрачены в ближайшие три года на ремонт систем теплоснабжения в Крыму, составит порядка 5—6 млрд рублей.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда виноваты в экономическом и социальном коллапсе страны.
В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние её модулей и расчётный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами».
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договорённостей белорусского лидера Александра Лукашенко с Россией. Заявление Тихановской опубликовано в её официальном Telegram-канале.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение петербургского «Зенита» с жалобой на качество работы арбитра матча 15-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Российский лидер Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов рассказал об исследованиях в области иммунного ответа организма человека на коронавирус.
На заседании горсовета Уфы руководитель рабочей группы по сохранению исторического облика города Руслан Зайнуллин предложил создать нового оператора в столице республики, который будет заниматься реставрацией исторических зданий.
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно своего невызова на ноябрьский сбор, а также о последних результатах команды.