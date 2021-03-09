Deutsche Wirtschafts Nachrichten: пандемия усугубила проблему с детским ожирением в Германии

На фоне пандемии немецкие дети стали меньше двигаться и употреблять в пищу больше сладкого и жирного, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эксперты опасаются усугубления проблем с ожирением, в частности увеличения риска возникновения диабета, гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сильнее всего страдает здоровье мальчиков и девочек в семьях с низким уровнем образования и дохода.

Пандемия коронавируса перевернула дневной распорядок многих людей с ног на голову, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это отразилось в том числе и на питании. Граждане Германии стали употреблять в пищу больше сладкого и жирного, набирая лишний вес, отмечают в Немецком обществе питания. Сильнее всего страдает здоровье детей в семьях с низким уровнем образования и дохода. Для многих из них сбалансированный приём пищи в детском саду или школе, которые закрылись из-за пандемии, был особенно важен.

К тому же мальчики и девочки стали меньше двигаться и больше времени проводить дома, продолжает издание. По данным опросов, во время пандемии количество детей, занимающихся спортом, уменьшилось в десять раз. Эксперты опасаются усугубления проблем с ожирением, которые могут иметь долговременные последствия, в частности увеличение риска возникновения диабета, гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в Германии выросл число подростков, страдающих нарушением пищевого поведения. В отделении по лечению психосоматических заболеваний в нюрнбергской больнице говорят, что несовершеннолетних пациентов стало в два раза больше. Увеличение стресса в семье, сокращение социальных контактов, нарушения распорядка дня и питания — все эти факторы увеличивают риск возникновения нарушений пищевого поведения. Сильнее всего из-за неопределённости и утраты контроля страдают девочки, больные анорексией. Они пытаются всё это компенсировать, ещё жёстче контролируя свой вес, объясняют врачи: «В результате у них возникает ощущение, что хотя бы это они могут контролировать».