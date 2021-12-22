Insider: захотелось раньше уйти на каникулы — в Мичигане учительницу судят за ложную угрозу в адрес школы

Преподаватель изобразительного искусства Джонна Рон из американского штата Мичиган решила, что ложная угроза — эффективный способ сорвать занятия и раньше графика уйти на каникулы. Однако, как сообщает Insider, после недавнего реального инцидента со стрельбой к подобным сообщениям относятся особенно серьёзно, и теперь Рон, которую вычислили по камерам, ждёт судебное разбирательство.

Учительницу средних классов Джонну Рон из городка Сент-Клер-Шорс, штат Мичиган, обвинили в том, что она сообщила о ложной угрозе террористической атаки, чтобы сорвать занятия и пораньше уйти на каникулы, сообщает Insider.

Рон преподаёт изобразительное искусство в средней школе Джефферсон. Как сообщил школьный округ Lakeview Public Schools, к которому принадлежит учебное заведение, педагога засекли по камерам. В пятницу 17 декабря она оставила три записки на рабочих столах коллег, включая сообщение с ложной угрозой. В тот же день учительницу арестовали, а в понедельник 20 декабря против неё уже были выдвинуты обвинения в суде.

По словам прокурора округа Маком Питера Люсидо, в записке было сказано: «Уходите на каникулы раньше. Он это сделает. Просто не выходите в коридор после обеда. Бум! Поняли?» По расписанию округа каникулы в местных школах должны начаться в четверг 23 декабря.

Как заявило руководство Lakeview Public Schools, из-за ложной угрозы школу Джефферсон закрывать не стали, но с органами правопорядка связались. После ареста Рон отправили в административный отпуск.

Прокурор Питер Люсидо заверил журналистов, что его команда очень жёстко реагирует на угрозы в адрес учебных заведений. «Мы обещаем преследовать в судебном порядке всех, кто выступает с подобными угрозами. Только так можно донести наши намерения. Никто не уйдёт безнаказанным. Снисходительности не будет», — подчеркнул Люсидо.

Как напоминает Insider, инцидент с Джонной Рон произошёл после того, как школы по меньшей мере в 10 штатах предупредили родителей о новом тренде в TikTok, следуя которому учащиеся сообщают о ложных угрозах стрельбы в школе. При этом в ноябре в городе Оксфорд, в том же Мичигане, произошла реальная стрельба, из-за которой погибли четыре человека и были ранены семь.