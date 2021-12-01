NBC: в школе штата Мичиган произошла стрельба

15-летний подросток устроил стрельбу в школе города Оксфорд в штате Мичиган, сообщает NBC News. При стрельбе было убито трое человек и ранено ещё восемь. Отмечается, что мотивы стрелка пока не выяснены: он был задержан полицией и сейчас находится под следствием.

Сегодня вечером ужас царил в коридорах очередной американской школы. Стрельба произошла в средней школе города Оксфорда, расположенного недалеко от Детройта. На пресс-конференции местные власти заявили, что первый звонок в службу спасения поступил в 12:51. Всего было получено более ста звонков.

15-летний десятиклассник открыл огонь из полуавтоматического пистолета: он убил троих учеников и ранил ещё семерых и одного учителя. По словам следователей, подозреваемый произвёл 20 выстрелов. На место происшествия быстро прибыла полиция.

МАЙКЛ МАККЕЙБ, заместитель шерифа округа: Полиция среагировала за пять минут. Сотрудники правопорядка осуществили задержание подозреваемого: он не оказал сопротивления и сдал оружие.

Правоохранительные органы заявляют, что подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием и пока ещё слишком рано говорить о мотивах преступления. Родители этого дружного округа потрясены и держат своих детей рядом с собой.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я потрясена до глубины души, потому что никогда не думала, что подобное может здесь произойти. Дети являются большой частью нашего сообщества, и я очень боюсь за них.

Страх охватывает город, в то время как президент Байден пытается поддержать скорбящих.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: В то время пока мы узнаём новые детали о случившемся, я выражаю соболезнования семьям, испытывающим невообразимое горе от потери своих близких.

УИТМЕР ГРЕТХЕН, губернатор штата Мичиган: Я думаю, что это худший кошмар любого родителя.

Теперь, в разгар праздников, им остаётся только скорбеть.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.