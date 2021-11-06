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CBS News: убийство учительницы двумя школьниками потрясло маленький американский городок

Материал представлен в переводе ИноТВ
В штате Айова, в городке Фэрфилд, два 16-летних школьника убили учительницу испанского языка, передаёт CBS News. Новость о случившемся стала потрясением не только для учащихся, но и для всех местных жителей, говорится в материале.

Оба школьника, которым были предъявлены обвинения в причастности к её смерти (смерти учительницы. — ИноТВ), ходили вот в эту школу — старшую школу Фэрфилда. Именно здесь работала Грэйбер. Сейчас учащиеся, с которыми мы пообщались, скорбят о случившемся.

ШКОЛЬНИЦА: Всё воспринимается, как нечто, что обычно видишь по телевидению, а не как то, что может произойти в маленьком городке Айовы.  

Но это произошло. И жители Фэрфилда оплакивают смерть любимой учительницы Нохимы Грэйбер.

ШКОЛЬНИЦА: У неё в целом была очень хорошая энергетика. Когда я видела её в коридоре, она здоровалась практически с каждым школьником.

ШКОЛЬНИК: Она могла остановиться и спросить о жизни или о том, как у меня идут дела в спорте.

Многие были в курсе того, что учительница испанского языка из средней школы Фэрфилда любила прогуляться по парку Чаутауква. Именно здесь следователи в среду обнаружили её тело со следами травмы головы. Полиция не сообщила, как она погибла.

ШКОЛЬНИК: Она всем нравилась. И я не могу понять, зачем кто-то это сделал. Кто её мог ненавидеть? Она была хорошим человеком.

Согласно судебным документам, следователи в ходе своей работы пообщались с человеком, который знал подозреваемых. Эти показания вывели полицейских на переписку в соцсетях. Её следователям оказалось достаточно для получения ордера.

Дома у подозреваемых была обнаружена одежда со следами крови. Вскоре после этого полиция арестовала 16-летних Уилларда Миллера и Джереми Гудэйла.

ШКОЛЬНИЦА: Я знала ребят, которые это сделали. Пересекалась с ними на занятиях. Поэтому я была реально шокирована, когда узнала об этом.

Однако школьники и жители Фэрфилда были ещё более шокированы смертью Грэйбер. Она была не просто учительницей. Одна из её недавних выпускниц поделилась с каналом KCCI этой фотографией. Девушка заявила, что Грэйбер всегда была улыбчивым человеком и обладала не только внешней, но и внутренней красотой.

ШКОЛЬНИЦА: Она очень любила своих учеников.

И Миллеру, и Гудэйлу, поскольку они уже достаточно взрослые, были предъявлены обвинения. В первый раз перед судом они предстанут в следующую пятницу. С новостями из Фэрфилда, штат Айова, была Кэйла Джеймс, канал KCCI 8.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2021 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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