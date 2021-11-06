CBS News: убийство учительницы двумя школьниками потрясло маленький американский городок

В штате Айова, в городке Фэрфилд, два 16-летних школьника убили учительницу испанского языка, передаёт CBS News. Новость о случившемся стала потрясением не только для учащихся, но и для всех местных жителей, говорится в материале.

Оба школьника, которым были предъявлены обвинения в причастности к её смерти (смерти учительницы. — ИноТВ), ходили вот в эту школу — старшую школу Фэрфилда. Именно здесь работала Грэйбер. Сейчас учащиеся, с которыми мы пообщались, скорбят о случившемся.



ШКОЛЬНИЦА: Всё воспринимается, как нечто, что обычно видишь по телевидению, а не как то, что может произойти в маленьком городке Айовы.



Но это произошло. И жители Фэрфилда оплакивают смерть любимой учительницы Нохимы Грэйбер.



ШКОЛЬНИЦА: У неё в целом была очень хорошая энергетика. Когда я видела её в коридоре, она здоровалась практически с каждым школьником.



ШКОЛЬНИК: Она могла остановиться и спросить о жизни или о том, как у меня идут дела в спорте.



Многие были в курсе того, что учительница испанского языка из средней школы Фэрфилда любила прогуляться по парку Чаутауква. Именно здесь следователи в среду обнаружили её тело со следами травмы головы. Полиция не сообщила, как она погибла.



ШКОЛЬНИК: Она всем нравилась. И я не могу понять, зачем кто-то это сделал. Кто её мог ненавидеть? Она была хорошим человеком.



Согласно судебным документам, следователи в ходе своей работы пообщались с человеком, который знал подозреваемых. Эти показания вывели полицейских на переписку в соцсетях. Её следователям оказалось достаточно для получения ордера.



Дома у подозреваемых была обнаружена одежда со следами крови. Вскоре после этого полиция арестовала 16-летних Уилларда Миллера и Джереми Гудэйла.



ШКОЛЬНИЦА: Я знала ребят, которые это сделали. Пересекалась с ними на занятиях. Поэтому я была реально шокирована, когда узнала об этом.



Однако школьники и жители Фэрфилда были ещё более шокированы смертью Грэйбер. Она была не просто учительницей. Одна из её недавних выпускниц поделилась с каналом KCCI этой фотографией. Девушка заявила, что Грэйбер всегда была улыбчивым человеком и обладала не только внешней, но и внутренней красотой.



ШКОЛЬНИЦА: Она очень любила своих учеников.



И Миллеру, и Гудэйлу, поскольку они уже достаточно взрослые, были предъявлены обвинения. В первый раз перед судом они предстанут в следующую пятницу. С новостями из Фэрфилда, штат Айова, была Кэйла Джеймс, канал KCCI 8.



Дата выхода в эфир 06 ноября 2021 года.