Ouest-France: конгрессмен возмутил американцев рождественским снимком с оружием в руках после трагедии в школе

Американский конгрессмен Томас Мэсси попал под огонь критики, разместив в социальных сетях рождественское фото, на котором все члены семьи изображены с оружием в руках, пишет Ouest-France. Как отмечает издание, снимок был опубликован всего через несколько дней после очередной стрельбы в американской школе, унёсшей жизни четырёх учеников. В этом контексте пост конгрессмена сочли бесчувственным не только его политические противники, но и соратники по Республиканской партии.

Американский конгрессмен-республиканец оказался в центре полемики из-за фотографии, на которой он вместе с семьёй улыбается на фоне украшенной гирляндами рождественской ёлки… с оружием в руках, пишет Ouest-France. Как напоминает издание, фото появилось всего через несколько дней после очередной стрельбы в американской школе, унёсшей несколько жизней.

Merry Christmas!

ps. Santa, please bring ammo. pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

«Счастливого Рождества! PS: Санта, принеси пожалуйста, патроны», — прокомментировал снимок представитель Кентукки в нижней палате конгресса США Томас Мэсси.

Как напоминает издание, во вторник Соединённые Штаты пережили стрельбу в средней школе в Мичигане, во время которой подросток убил четырёх учеников. Подобные трагедии стали постоянным явлением в стране, отмечает газета, напоминая, что насилие с применением огнестрельного оружия было названо президентом Байденом «эпидемией».

Как сообщается, родители 15-летнего стрелка, обвиняемого в непреднамеренных убийствах, подарили сыну полуавтоматический пистолет Sig Sauer в качестве досрочного подарка на Рождество. В этом контексте семейная фотография Томаса Мэсси вызвала бурю негодования. Политики и родственники жертв стрельбы обвинили республиканца в бесчувственности.

Так, демократ Джон Ярмут счёл семейное фото Мэсси «возмутительным», а республиканец Адам Кинзингер написал в Twitter, что это «не поддержка права на владение и ношение оружия», а «фетишизм». Активист Фред Гуттенберг, чья дочь была убита во время стрельбы в средней школе Паркленда в 2018 году, опубликовал собственные «семейные фотографии», одна из которых оказалась последним прижизненным изображением его дочери, а другая — снимком места её захоронения. Отец другой жертвы стрельбы в Паркленде заявил журналистам, что подобные изображения представляют собой «существенную часть проблемы» и «должны преподать нам урок: кого следует избирать, а кого нет».

По данным организации Everytown For Gun Safety, стрельба в средней школе в Мичигане стала самой смертоносной из порядка 130 перестрелок, уже зарегистрированных в этом году в школах США, передаёт издание.