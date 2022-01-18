NBC: нехватка медперсонала осложняет борьбу американских больниц с коронавирусом

Больницам в разных уголках США приходится работать на пределе своих возможностей и откладывать операции в ожидании наплыва заражённых «омикроном». Ситуацию усугубляет дефицит сотрудников, многие из которых сами болеют коронавирусом, передаёт NBC.

Сегодня вечером «омикрон» затрагивает миллионы американцев. Больницы по всей стране работают в авральном режиме и готовятся к росту числа пациентов. Одна из трудностей — нехватка кадров, поскольку медицинские работники сами заражаются вирусом.

В Калифорнии машины скорой помощи сталкиваются с длительными задержками, а некоторые запланированные операции откладываются. В Орегоне приостанавливаются сотни процедур.

ДЖОЙС АТКИНС, пациентка, ожидающая хирургическую операцию: Вы знаете, в каком-то смысле это уже не плановая операция, потому что моя жизнь мне больше не принадлежит.

Система поликлиник в Массачусетсе будет переносить более 2 тысяч операций каждую неделю в ожидании наплыва пациентов.

АЛИ РАДЖА, врач отделения неотложной помощи в поликлинике Массачусетса: Мы лечим пациентов в коридорах. Мы лечим пациентов на стульях в зале ожидания. На прошлой неделе нам пришлось закрыть часть нашего отделения неотложной помощи, потому что у нас просто-напросто не было младшего медперсонала, чтобы его укомплектовать.

Но в конце туннеля виден свет. В крупных городах, включая Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк, наблюдается выход числа госпитализаций на плато и определённое снижение количества ежедневных заражений.

КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк: В целом прогноз, предварительный расчёт по COVID намного радужнее, чем раньше, и это очень позитивная новость.

Кроме того, начиная с этих выходных, если у вас есть страховка, вы можете приобретать до восьми домашних тестов на COVID в месяц, и ваша страховая компания покроет большую часть или все расходы. Убедитесь, что вы покупаете у сетевого поставщика, в противном случае вам возместят только до 12 долларов за тест. И сохраните квитанции, которые необходимо подать для компенсации, заполнив форму, подобную той, что вы видите на экране.

Вдобавок в среду начинает работать сайт федерального правительства. На нём можно будет заказать до четырёх тестов на семью, которые будут доставлены в течение 7—12 дней.

ВИВЕК МЁРТИ, главный санитарный врач США: У нас миллиард тестов, которые станут доступны людям, и они смогут заказать их через веб-сайт.

Тем не менее для многих эта мера будет слишком запоздалой, поскольку распространение «омикрона» продолжается.

КЕЙТ СНОУ, ведущая NBC: Гуад, судя по вашим словам, людям предстоит заполнить кучу бумажек, чтобы получить компенсацию от страховой компании.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Да. Но пока всё обстоит именно так. Администрация Байдена работает со страховыми компаниями, чтобы попытаться сделать эти тесты бесплатными во время закупки, но пока ничего не известно ни о сроках, ни о том, произойдёт ли это.

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.