CNN: «администрация здесь напортачила» — Байдена критикуют за неспособность обеспечить США тестами на коронавирус
Глава Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявила об обеспокоенности насчёт того, смогут ли социально значимые институты продолжать свою работу, в то время как в США количество случаев заболевания коронавирусом день ото дня бьёт рекорд за рекордом.
ДЖАНЕТ ВУДКОК, и. о. комиссара Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов: То, что сейчас происходит, как мне кажется, в голове не укладывается. Я хочу сказать, что коронавирусом заразится большинство людей.
С подобным заявлением она выступила в то время, как администрации Байдена всё активнее начинают задавать вопросы, почему у неё уходит столь много времени на то, чтобы увеличить количество тестов на коронавирус на фоне роста заболеваемости. Детали в рамках сегмента Inside Look нам расскажет Джереми Даямонд.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Поверьте, мне это тоже не по душе. Но мы добились некоторого прогресса.
Спустя год после вступления в должность президент Байден столкнулся с неподатливой проблемой, которую он обещал решить: длинные очереди и пустые полки, которые вскрывают недочёты системы тестирования, оказавшейся не в состоянии насытить спрос. Байден сам об этом говорил.
ДЖО БАЙДЕН: Любой, кто захочет получить тест, должен его получить. Точка.
Байден вступил в должность, планируя нарастить мощности в сфере тестирования. В частности, он собирался влить миллиарды долларов в производство, активнее проводить тесты на коронавирус в школах и в испытывающих дефицит услуг районах. Однако его приоритетной задачей были вакцины, которые помогали многим людям избегать госпитализации и даже снижали шанс заражения и распространения вируса. А затем пришёл «омикрон».
ДОКТОР ЭЗЕКИЛЬ ЭМАНУЭЛЬ, вице-проректор Глобальных инициатив Пенсильванского университета: Вакцины отлично выполняли свою работу: они сокращали количество случаев заболевания, так что спроса (на тесты. — ИноТВ) не было. Однако затем из-за появления новых штаммов количество случаев начало расти, и, следовательно, начал расти и спрос.
Байден признал нехватку тестов, однако не считает это провалом.
ДЖО БАЙДЕН: Я бы не назвал это провалом. Здесь можно говорить в духе «мы должны были знать об этом год назад, полгода назад, два месяца назад, месяц назад…»
Однако многие эксперты в сфере общественного здравоохранения били в набат на протяжении нескольких месяцев.
ЭКСПЕРТ: Этого все ждали. Мы знали, что нам нужно будет больше тестов. По моему мнению, администрация здесь напортачила.
ДОКТОР САНДЖАЙ ГУПТА, главный медицинский корреспондент CNN: Мы по-прежнему очень отстаём по тестам.
ДОКТОР ЭЗЕКИЛЬ ЭМАНУЭЛЬ: Если честно, большая проблема была в том, что с самого начала у нас не было стратегического плана касательно того, какое место тесты будут занимать в нашей борьбе с вирусом.
В октябре, предвидев зимний всплеск заболеваемости, группа экспертов, включая доктора Майкла Мина, выступили со срочным воззванием в адрес чиновников Белого дома.
ДОКТОР МАЙКЛ МИННА, главный научный сотрудник eMed: Мы порекомендовали всё возможное нашему правительству в плане этих инструментов.
В презентации, которая попала в распоряжение CNN, эксперты предсказали, что к марту 2022 года США будут испытывать потребность в 732 миллионах домашних экспресс-тестов ежемесячно. При этом эксперты предупредили, что даже с учётом прогнозируемого роста темпов производства США будет не хватать примерно четверти миллиарда тестов.
Чиновники Белого дома заявили, что они в целом согласны с намеченными целями, однако к октябрю выполнить это задачу было уже невозможно. Доступным было лишь небольшое количество домашних экспресс-тестов, в то время как летнее падение спроса привело к тому, что ряд производителей снизили объёмы производства.
Республиканцы не замедлили воспользоваться этим провалом. Два сенатора, в частности, заявили о «полном отсутствии стратегии и неспособности спрогнозировать потребности в тестах». В своём первом телеинтервью новый координатор программы Белого дома по тестированию ответил на эту критику.
ДОКТОР ТОМ ИНГЛСБИ, старший советник по тестированию, команда Белого дома по борьбе с COVID-19: Наша администрация следовала стратегии наращивания тестирования с самого начала, и мы продолжим действовать в том же духе.
Белый дом и правда предпринял шаги для увеличения производства в конце лета и осенью, приобретя экспресс-тестов на сумму три миллиарда долларов, а также потратив ещё один миллиард долларов, чтобы создать запас ключевых товаров для ПЦР-тестирования. При этом с учётом ускоренной процедуры одобрения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, на рынке представлены девять домашних тестов на антигены. В результате потенциал в области тестирования на дому вырос с 46 миллионов тестов, произведённых в октябре, до цифры 300 миллионов сейчас. При этом, по прогнозам Белого дома, если верить докладной записке, которая попала в распоряжение CNN, в следующем месяце количество тестов достигнет 350 — 400 миллионов.
ДОКТОР ТОМ ИНГЛСБИ: Останавливаться на этом мы не намерены, в грядущие месяцы эти цифры будут расти и дальше.
ДЖЕРЕМИ ДАЯМОД, корреспондент CNN в Белом доме: Эрин, Белый дом также заканчивает разработку планов по отправке 500 миллионов домашних экспресс-тестов любому американцу, который их попросит. Отправка первой партии этих тестов запланирована уже на этот месяц. Остаток же Белый дом планирует распределить в течение следующих 60 дней. Вместе с тем, хотя эксперты и считают, что это хороший шаг в правильном направлении, те, кто нуждается в тестах, получат их только через несколько месяцев. Эрин?
Месяцы, значит… Что противоречит самой сути этой задачи. Спасибо большое, Джереми.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.
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