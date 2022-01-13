Insider: «доберётся практически до всех» — ведущий инфекционист США предупредил, что «омикроном» будут заражаться и вакцинированные

Учитывая «беспрецедентно высокий уровень эффективности распространения» нового штамма «омикрон», в конечном счёте он «доберётся практически до всех», заявил ведущий инфекционист США Энтони Фаучи. Он пояснил, что риску заражения будут подвергнуты и люди, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, но они, скорее всего, будут переносить болезнь в лёгкой форме, в то время как на непривитых придётся «основной удар».

В США растёт число новых заражений коронавирусом и госпитализаций. Как предупредил ведущий инфекционист страны доктор Энтони Фаучи, штамм «омикрон» «доберётся почти до всех», сообщает Insider.

В ходе виртуального интервью с комитетом по укреплению безопасности в сфере здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований, Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, отметил: «Думаю, во многих отношениях «омикрон» с его беспрецедентно высоким уровнем эффективности распространения в конечном счёте доберётся практически до всех».

Доктор пояснил, что, на его взгляд, риску заражения будут подвергнуты и люди, прошедшие вакцинацию или вакцинацию и ревакцинацию: «Некоторые — возможно, многие из них — заразятся, но с большой долей вероятности и определённым числом исключений достаточно легко перенесут болезнь в том плане, что их не будет ждать госпитализация и смерть».

При этом эксперт подчеркнул, что невакцинированные пациенты, скорее всего, столкнутся с тяжёлыми формами болезни — на них придётся «основной удар». «Хотя если рассматривать индивидуальные случаи, этот штамм проходит в менее тяжёлой форме, когда в количественном отношении заражается так много людей, часть из них, пусть даже малая часть, всё же столкнётся с тяжёлым течением и умрёт. Именно поэтому это станет проблемой для нашей системы здравоохранения», — заявил доктор.

Фаучи обратил внимание, что США уже сообщают об 1 млн новых заражений ежедневно. Каждый день в больницы с коронавирусом поступают более 150 тыс. пациентов, а умирают — более 1200 человек. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сейчас 95% заражений происходит именно штаммом «омикрон».

«Мы ещё не дошли до того этапа, когда будет приемлема идея о том, чтобы начать жить с этим вирусом. Но думаю, мы к нему придём», — прокомментировал эксперт. По мнению Фаучи, реальный прогресс в борьбе с пандемией ощутится, когда общество будет «в достаточной степени защищено» и будет располагать «достаточным количеством лекарств», чтобы лечить тяжёлые случаи. «Может быть, мы уже сейчас стоим на пороге», — добавил доктор.

Как напоминает Insider, по последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на сегодня в США полностью вакцинированы порядка 208 млн человек — то есть 62,6% населения.