Le Figaro: «на вес золота» — по всей Франции остро не хватает врачей

В то время как французские больницы мобилизуют для борьбы с очередной волной COVID-19, отделения скорой помощи по всей стране прекращают работу на неопределённый срок из-за нехватки медперсонала, рассказывает Le Figaro. По всей Франции измученные пандемией врачи уходят на пенсию или меняют профессию, и мэры сельских коммун, где проблема стоит особенно остро, предлагают различные льготы для привлечения новых терапевтов и специалистов.

Во Франции на фоне новой волны эпидемии сокращается число медработников, пишет Le Figaro: в то время как во многих больницах все силы брошены на борьбу с коронавирусом, почти везде по стране на неопределённый срок прекращают работу службы неотложной помощи из-за нехватки персонала. Как объясняет французская газета, эти герои, которым вся Франция аплодировала в начале коронакризиса, очень устали. Работу медучреждений затрудняет то, что сотрудники уходят на больничный или увольняются, чтобы стать софролагами, обрубщиками деревьев или дальнобойщиками — лишь бы не мучиться в больнице за гроши.

Нехватка персонала в отделениях скорой помощи вызывает сильнейшее беспокойство у местной администрации, которая оказывается без запасного плана на случай увольнения медработников. Докторов на замену всё чаще не находится, а специалисты или врачи общей практики стали на вес золота. Так, в 13 департаментах больше нет гинеколога, а уходящих на пенсию терапевтов некем заменить. Такая проблема касается всех территориальных субъектов Франции, даже Парижского региона. В столичном пригороде Иври-сюр-Сен медицинский центр, на модернизацию которого ушло €13 млн, работает не в полную мощность: из 80 должностей на полную ставку 13 вакантны. К тому же, по словам заммэра по вопросам здравоохранения Сабрины Себаи, некоторые врачи работают «на последнем издыхании» и больше не посещают больных на дому: те, кто не может приехать в больницу, лишаются помощи специалистов.

В сельской местности, где нехватка врачей стоит особенно остро, мэры готовы на всё, чтобы заполучить терапевта. В «приветственный подарок» входят бесплатное проживание на год и другие льготы. Мэр города Барнвиль-Картере (департамент Манш) Давид Лёгуэ жалуется, что некоторые доктора стали вести себя, как настоящие дивы. Например, один «нахал» из Парижа потребовал в письме пособие на обустройство, бесплатную квартиру на два года, служебную машину, участок под застройку и гарантии по сохранению действующей зарплаты — €6770 после уплаты налогов. При этом, как только льготный период заканчивается, некоторые терапевты увольняются и переезжают в другой город, где перед ними снова расстилают красную дорожку. «Так можно отлично прожить несколько лет, совершив небольшой тур по Франции», — иронизирует издание.

Для пациентов отсутствие медперсонала стало настоящей катастрофой: в отчаянии некоторые отказываются от услуг лечащего врача. «В такой ситуации оказалось от 7 до 9 миллионов человек», — предупреждает Максим Лёбиго, сотрудник больницы в городе Лаваль и представитель профсоюза «Рабочая сила». Лёбиго создал гражданскую ассоциацию для борьбы с нехваткой докторов, которая уже подала в суд на государство за «неравный доступ к медицинской помощи»: по данным Ассоциации мэров сельских районов Франции, «для человека, живущего в сельской местности, риск умереть выше на 12 процентов, чем для живущего в городе». Ассоциация мэров Франции и служба взаимного страхования указывают, что в 2019 году 7,4 млн человек, или 11,1% населения страны, проживали в местности с нехваткой медперсонала. Эти цифры намного превышают официальную статистику: она утверждает, что этот показатель не превышал 3,8 млн человек (5,7%).

Таким образом, во Франции прошли те времена, когда в каждой деревне жил свой доктор, пишет французская газета. Чтобы справиться с запросами пациентов, правительство приняло меры для повышения эффективности труда терапевтов: теперь им можно нанимать фельдшеров, чью зарплату на 80% покроет Фонд социального страхования, медсестёр для наблюдения за хроническими больными, доверять проведение отдельных исследований многопрофильным медцентрам и другое.

В некоторых случаях такой подход работает. Врач общей практики в коммуне Туркуэн (департамент Нор) Бертран Лёгран нанял двух фельдшеров: «Это позволило мне сэкономить кучу времени. Я не только повысил свою продуктивность почти в два раза, но и в то же время улучшил качество оказания услуг: теперь я могу проводить любые обследования… на которые у меня раньше не хватало времени». Как утверждает Бертран, благодаря сотрудничеству с медцентром, где работает его супруга, он ежедневно выписывает по 100 заключений. Благодаря хорошей организации пациенты, которых в этой больнице 3500 человек, могут приходить без записи. Кроме того, терапевт утверждает, что Франция не страдает от нехватки медработников: «Никогда ещё во Франции не было столько врачей, однако вот уже два года снижается их продуктивность: некоторые смотрят лишь 20 человек в день, потому что у них нет помощников». По словам Бертрана, именно поэтому Франция отстаёт от других европейских стран: если здесь на одного терапевта приходится по 1000 пациентов, то в соседних странах — по 2000—3000, при этом у них есть в 2—3 раза больше времени для их осмотра, пишет Le Figaro.