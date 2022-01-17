«Стали недогражданами» — Le Figaro разобралась, почему полмиллиона французов лишились санитарных пропусков на этой неделе

Около 560 тыс. французов в субботу лишились санитарных пропусков, не успев вовремя получить третью дозу вакцины против COVID-19, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, многие пошли на этот шаг сознательно, разочаровавшись в заявлениях правительства и стратегии властей. Но есть и те, кто просто не разобрался, как работает система, или стал жертвой недоразумений, отмечает издание.

«Теперь я присоединяюсь к категории недограждан», — признаётся в интервью Le Figaro 37-летний Элиас, лишившийся в субботу 15 января санитарного пропуска из-за отсутствия третьей дозы вакцины от коронавируса. Менее года назад парижанин сделал прививку в качестве своего «гражданского долга», но сегодня ситуация изменилась. Поскольку после второй дозы у него было множество приступов головокружения, в настоящее время он не хочет получать третью инъекцию, а речи правительства не только не убеждают его, но и, напротив, «заставляют сопротивляться».

Главное управление здравоохранения оценивает общее число людей, потерявших санитарные пропуска на этой неделе, в 560 тыс. человек. Это касается всех несовершеннолетних граждан, не получивших бустерную дозу вакцины против COVID-19 в течение семи месяцев после последней инъекции или заражения.

Военнослужащий Патрик был вакцинирован в июне прошлого года, однако его пропуск был аннулирован раньше других из-за сопутствующих заболеваний. «В 11:45 я пошёл в бар, и мой пропуск работал, в 12:15 в ресторане он уже не действовал», — рассказывает 50-летний военный. Хотя он и был удивлён, что потерял пропуск на неделю раньше других, отец семейства отдавал себе отчёт в том, что на этот раз не станет ревакцинироваться. «Почему? Потому что правительство лгало нам два года. Потому что эта так называемая вакцина работает исключительно в отношении серьёзных случаев», — негодует мужчина, признаваясь, что подумывает об отъезде из страны, если ситуация с демократией не улучшится.

Элиас и Патрик не единственные, кто дважды вакцинирован и выступает против третьей дозы, отмечает газета. 25-летняя парижанка Алиса тоже протестует против требований властей. Хотя её раздражает сравнение с «антипрививочниками», она предпочитает не следовать «абсурдным ограничениям, наложенным правительством, которым трудно найти оправдание в плане здоровья».

Однако не только противники стратегии властей потеряли на этой неделе свои санитарные пропуска, пишет газета. Часто это происходит из-за непонимания процедур выдачи пропуска или путаницы со сроками его действия. К примеру, Кароль сделала прививку в среду, однако осталась без действительного сертификата, поскольку QR-код выдаётся только через неделю после инъекции.

27-летняя Мари заразилась ковидом во время праздников в конце года и была уверена, что лишилась санитарного пропуска, поскольку сделала «всего лишь тест на антиген». При содействии газеты ей удалось выяснить, что она всё же попала в базу переболевших и её сертификат действителен до августа следующего года.

А вот 26-летний Ромен, который живёт в Лондоне, но уже две недели находится в Париже, заразился вирусом чуть более месяца назад, но использовал лишь домашние тесты для самодиагностики, поэтому не сможет получить заветный QR-код. «Я не хочу делать прививку, учитывая, что у меня был ковид», — сетует он. В ближайшие дни молодой человек намерен найти решение, «даже если придётся пойти на мошенничество».

25-летний Поль также получил положительный результат анализа на коронавирус в прошлом месяце, но аптека ошиблась в написании контактных данных. В результате молодой человек получил предписание о самоизоляции, а не QR-код. Попытки дозвониться в лабораторию, чтобы решить проблему, оказались бесплодными. Столкнувшись с этой административной проблемой, он сдался, но отныне намерен продолжить звонки. Если ответа так и не будет, он решится сделать прививку.