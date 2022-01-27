WION: в мире отмечается День памяти жертв холокоста

27 января по всему миру отмечается День памяти жертв холокоста, сообщает WION. При этом, согласно данным статистики, минувший год стал худшим за последнее десятилетие с точки зрения количества антисемитских инцидентов. На этом фоне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, нацеленную на борьбу с отрицанием холокоста.
27 января по всему миру отмечается День памяти жертв холокоста. Именно в этот день в 1945 году советская армия освободила узников концлагеря Освенцим. В этот день чтут память шести миллионов евреев, убитых нацистами за время Второй мировой войны.
Первый День памяти жертв холокоста отмечался в Израиле, в декабре 1949 года, спустя полтора года после основания страны. Сейчас на ваших экранах вы видите вагон: на таких вагонах евреев перевозили на территорию концлагеря Освенцим, расположенного на юге Польши. Ранее в Освенциме располагались военные казармы: однако после того, как нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году, Освенцим превратили в тюрьму для политических заключённых. Никто не ожидал, что вскоре это место превратится в самый кровавый концлагерь.
В Освенциме впервые применили отравляющий газ для уничтожения группы людей: тогда это были в основном польские и советские заключённые. Затем в октябре 1941 года нацистская Германия начала работу над Освенцимом-2 — частью лагеря с крупнейшими газовыми камерами. В Освенцим отправляли евреев со всей Европы. Их отравляли газом, что стало крупнейшим геноцидом в истории человечества.
Однако вместе с тем, как сокращается число людей, переживших холокост, с ужасающей скоростью нарастает отрицание холокоста. На прошлой неделе в ООН приняли резолюцию, нацеленную на борьбу с отрицанием холокоста. Резолюция призывает государства и социальные платформы к борьбе с антисемитизмом. Резолюция была предложена Израилем и Германией и принята без голосования всей Генеральной ассамблеей. Несогласие высказал только Иран, отмежевавшийся от текста резолюции.
Минувший год стал худшим за последние десять лет с точки зрения количества антисемитских нападений. В 2021 году в среднем происходило 10 инцидентов в день, при этом высокая вероятность того, что многие инциденты остались не покрыты статистикой. Больше всего подобных нападений пришлось на Европу: более 50 процентов от всех случаев. Наш корреспондент Джоди Коэн с подробностями: сейчас она находится возле израильского мемориала холокоста.
ДЖОДИ КОЭН, корреспондент WION: Я стою рядом с вагоном, который использовали для перевозки евреев к месту их уничтожения в Освенциме. В День памяти жертв холокоста чтут память шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами. В Генеральной ассамблее ООН приняли предложенную Израилем резолюцию по борьбе с отрицанием холокоста. В это же время глобальный отчёт по антисемитизму показал, что 2021 год стал худшим за последние десять лет в сфере разжигания ненависти по отношению к евреям. Поэтому сейчас как никогда важно понимать, к чему это может привести.
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