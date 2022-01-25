Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

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29-летняя жительница Нидерландов была задержана на территории бывшего концлагеря Освенцим: причиной стало фото, на котором она позирует возле главных ворот концлагеря и демонстрирует нацистское приветствие, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что суд выписал женщине денежный штраф.
FAZ: туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме
AP

Польская полиция задержала на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим туристку из Нидерландов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Согласно данным полиции, в минувшее воскресенье 29-летняя женщина позировала для фото на фоне главных ворот лагеря, демонстрируя при этом нацистское приветствие. Фотографию сделал её 30-летний муж.

Как пишет издание, на происходящее обратили внимание местные охранники: они вызвали полицию. «Женщина хотела оправдаться тем, что это была всего лишь глупая шутка», — приводит Frankfurter Allgemeine слова официального представителя местной полиции. Сообщается, что суд выписал туристке денежный штраф, с которым она согласилась.
 
Frankfurter Allgemeine напоминает, что название Освенцим стало синонимом холокоста и воплощением зла. В этом концлагере нацисты уничтожили более миллиона человек, большинство из которых были евреями. Всего же за время холокоста по всей Европе было уничтожено почти 6 миллионов евреев. 
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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Германия концлагерь Освенцим Польша холокост
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