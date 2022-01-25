FAZ: туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

29-летняя жительница Нидерландов была задержана на территории бывшего концлагеря Освенцим: причиной стало фото, на котором она позирует возле главных ворот концлагеря и демонстрирует нацистское приветствие, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что суд выписал женщине денежный штраф.

Польская полиция задержала на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим туристку из Нидерландов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Согласно данным полиции, в минувшее воскресенье 29-летняя женщина позировала для фото на фоне главных ворот лагеря, демонстрируя при этом нацистское приветствие. Фотографию сделал её 30-летний муж.

Как пишет издание, на происходящее обратили внимание местные охранники: они вызвали полицию. «Женщина хотела оправдаться тем, что это была всего лишь глупая шутка», — приводит Frankfurter Allgemeine слова официального представителя местной полиции. Сообщается, что суд выписал туристке денежный штраф, с которым она согласилась.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что название Освенцим стало синонимом холокоста и воплощением зла. В этом концлагере нацисты уничтожили более миллиона человек, большинство из которых были евреями. Всего же за время холокоста по всей Европе было уничтожено почти 6 миллионов евреев.