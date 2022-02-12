Daily Star: «сгибатель ложек» призвал британцев «пощекотать серп», чтобы прогнать Путина

Израильский фокусник Ури Геллер, получивший известность благодаря сгибанию ложек силой разума на телевидении, предлагает читателям Daily Star «заставить Владимира Путина сделать шаг назад и отказаться от войны». Для этого нужно «три раза пощекотать серп» и послать российскому президенту «срочное телепатическое сообщение». Геллер также уверяет, что в прошлом он уже помогал разрешать сложные геополитические конфликты, а также помог Борису Джонсону победить на выборах в 2019 году,

Израильский фокусник Ури Геллер предлагает остановить третью мировую войну, однако для этого британцам нужно «три раза пощекотать серп». В открытом письме российскому президенту, которым Геллер поделился с Daily Star, он просит читателей издания «потереть российский символ в 11:11, 1:11 дня и 11:11 вечера, чтобы заставить Владимира Путина сделать шаг назад и отказаться от войны».

По его словам, 11.11 — это «мистическое, могущественное, духовное число». Геллер просит жителей Британии и всего мира присоединиться к нему и послать Путину «срочное телепатическое сообщение» о том, чтобы он «сейчас же отступил».

«Вы должны дотронуться до него три раза. Положите на него ладонь на 11 секунд. Представьте, как ситуация на Украине испаряется и угасает. Бомбардируйте разум Путина, чтобы он успокоился и отступил», — рассказывает Ури.

По словам Геллера, чтобы он вмешался в конфликт, который потенциально уничтожит мир, ему нужен конкретный запрос «от американцев или украинцев».

«Не хочу показаться хвастуном, но меня хорошо знают на Украине, у меня там было много шоу на телевидении, все меня там знают. Однако тут всё действительно зависит от переговоров, от моих способностей дистанционного видения, но я уверен, что смогу помочь», — утверждает иллюзионист.

Как отмечает Daily Star, самопровозглашённый экстрасенс, получивший известность благодаря сгибанию ложек силой разума на телевидении, заявляет, что в прошлом он уже разрешал подобные геополитические проблемы.

«Я всегда использую свои силы, способности и навыки, только когда меня об этом просят официальные лица. К примеру, когда американцы хотели, чтобы русские подписали договор о сокращении ядерных вооружений, ко мне обратились, объяснили ситуацию, и я вместе с ними вылетел в Женеву. Американцы требовали от русских подписать договор, что они и сделали. Я не могу приписать себе все заслуги полностью, но у меня нет сомнений в том, что я помог, подтолкнул», — поделился экстрасенс.

Геллер также уверяет, что использовал свои телепатические способности, чтобы помочь ЦРУ в их переговорах с Советским Союзом во время холодной войны. Ранее Геллер заявлял, что помог Борису Джонсону победить на выборах в 2019 году, подарив ему ложку, которая когда-то принадлежала Голде Меир, занимавшей пост премьер-министра Израиля.