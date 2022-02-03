CNN: президент CNN ушёл в отставку из-за сокрытия отношений с коллегой

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер неожиданно объявил, что покидает свой пост. Своё решение он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались «по обоюдному согласию», передаёт CNN.

Президент CNN Worldwide Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост. Его неожиданное заявление прозвучало после того, как почти два месяца назад он уволил ведущего вечерних новостей Криса Куомо за то, что журналист давал советы своему брату Эндрю, который в то время был губернатором Нью-Йорка, как ему следует реагировать на обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

«В рамках расследования работы Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по обоюдному согласию с моим ближайшим коллегой, с которым я работал более 20 лет, — говорится в служебной записке Цукера. — Я признал, что отношения развивались в последние годы. От меня требовалось раскрыть их, когда они начались, но я этого не сделал. Я был неправ. Поэтому сегодня я ухожу в отставку».

Цукер не раскрыл имя коллеги, но речь, по всей видимости, идёт об Эллисон Голласт, которая была его ключевым помощником в течение последних двух десятилетий. Более того, именно с ней он начал свою телевизионную карьеру на NBC в 1998 году.

«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнёрами более 20 лет. Недавно во время COVID наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли их своевременно. Я невероятно горжусь тем, что работаю на CNN, и с нетерпением жду продолжения той замечательной работы, которую мы делаем каждый день», — написала в своём заявлении Голласт, которая сохранила свою должность в компании.

Цукер и Голласт расстались со своими супругами много лет назад. Слухи о том, что их близкие рабочие отношения переросли в романтические, муссировались с давних пор и время от времени всплывали в колонках светской хроники, обращает внимание CNN.

Новость об отставке директора «вызвала шок» внутри телекомпании и во всей индустрии. Многие ожидали, что Цукер продолжит путь вверх по карьерной лестнице после слияния WarnerMedia, которая владеет CNN, с Discovery.

Незадолго до объявления о своём уходе директор телеканала пытался убедить высшее руководство оставить его, чтобы он обеспечил «плавный» процесс объединения двух компаний, но WarnerMedia отказались от его услуг. Более того, по словам информированных источников, Цукеру грозило бы увольнение, если бы он не покинул свою должность добровольно, заключает CNN.