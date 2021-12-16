Fox News: CNN уволил старшего продюсера после обвинений в педофилии

Американский телеканал CNN уволил старшего продюсера Джона Гриффина после его ареста за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, сообщает Fox News. Как напоминает издание, Гриффина признали виновным в попытке убедить родителей несовершеннолетних девочек разрешить ему обучать их дочерей сексуальной покорности. Теперь ему грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения, передаёт сайт телеканала.

Американский телеканал CNN уволил старшего продюсера Джона Гриффина после его ареста на прошлой неделе за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек, сообщает Fox News. Как напоминает сайт телеканала, старший продюсер утренней программы CNN New Day, был арестован в пятницу представителями ФБР и признан виновным судом присяжных в Вермонте «по трём пунктам обвинения в использовании объекта межштатной торговли для попытки склонить несовершеннолетних к участию в незаконной сексуальной деятельности». «Обвинения против мистера Гриффина вызывают глубокую тревогу. Мы узнали о его аресте в пятницу днём и уволили его с работы в понедельник», — сообщил представитель CNN в интервью Fox News Digital.

Гриффин был взят под стражу после того, как его обвинили в принуждении родителей разрешить своим несовершеннолетним дочерям заниматься с ним действиями сексуального характера в его доме. Как заявили в офисе прокурора штата Вермонт, Гриффин «пытался убедить родителей позволить ему обучать их дочерей сексуальной покорности».

Обвинительное заключение, в частности, включает тексты сообщений, адресованных Гриффином матери девочек в возрасте 9 и 13 лет, в которых он называл всех женщин «распутными» от природы и предлагал свои услуги в качестве сексуального наставника. Кроме того, в заключении говорится о попытке Гриффина склонить к сексуальным действиям двух других несовершеннолетних, а также о предложении устроить онлайн-тренинг для матери и её 14-летней дочери, в ходе которого им предлагалось раздеться и «трогать друг друга» у него на глазах. Ещё одной женщине и её 16-летней дочери экс-продюсер предложил приехать к нему домой для участия в секс-тренинге.

Как напоминает Fox News, отец Джона, Джим Гриффин в течение многих лет был одним из самых влиятельных людей в американских СМИ. Он заработал состояние, будучи звёздным агентом в Нью-Йорском офисе кадрового агентства для актёров William Morris Agency. Одним из клиентов Джима Гриффина был молодой Крис Куомо, который до 2018 года был ведущим утренней программы на CNN, но недавно был уволен с телеканала.

Федеральное правительство намерено добиваться конфискации дома Гриффина, его автомобилей Tesla, Mercedes и другого имущества, такого как компьютеры и камеры, которые использовались при совершении преступлений. По данным Министерства юстиции, Гриффина в обязательном порядке ждёт наказание: от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения по каждому пункту обвинения.