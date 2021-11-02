DT: ведущего CNN подняли на смех за освещение саммита COP26 в Глазго из Эдинбурга

Ведущий CNN Вольф Блицер стал объектом многочисленных насмешек, когда в Twitter сообщил о прибытии в Эдинбург вместе с лидерами и делегатами со всего мира для освещения саммита по климату COP26. Саммит на самом деле проходит в Глазго, пишет The Daily Telegraph. Как предполагает издание, CNN, вероятно, решил установить студию в столице Шотландии, так как именно там на время пребывания в Великобритании остановился президент США Джо Байден.

Ведущий одного из самых известных американских телеканалов подвергся многочисленным насмешкам в интернете, так как прибыл для освещения саммита по климату COP26 не в тот город, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, многим могло показаться, что CNN выбрал отличное место, для того чтобы разместить студию, из которой ведущий Вольф Блицер освещает 26-ю климатическую конференцию ООН: на заднем плане можно отчётливо разглядеть, вероятно, самую известную достопримечательность Шотландии Эдинбургский замок.

В понедельник телеканал в репортаже о событиях саммита то и дело показывал ведущего в студии, сопровождая видеоряд титрами, гласящими: «Глазго, Шотландия». Внимательные зрители быстро подметили несоответствие — Эдинбургский замок, как и студия CNN, находятся более чем в часе езды от Глазго, места проведения саммита.



«Я веду репортаж из Эдинбурга в Шотландии, где 20 тысяч мировых лидеров и делегатов собрались на климатический саммит COP26», — отметил на своей страничке в Twitter Блицер. В результате пользовали платформы засыпали ведущего сообщениями с картами Шотландии и комментариями со словами «фейковые виды».

В понедельник, через несколько часов после первого сообщения, Блицер попытался разъяснить ситуацию. «В ближайшее время мы будем вести прямой репортаж о выступлении президента Байдена на климатическом саммите COP26 в Глазго, Шотландия. Самолёт президента приземлился в Эдинбурге, откуда Байден отправился в Глазго, где его приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш», — отметил ведущий в Twitter.

The Daily Telegraph предполагает, что CNN решил установить студию в Эдинбурге, так как там приземлился самолёт президента США Джо Байдена. Кроме того, на время пребывания в Великобритании американский лидер разместится именно в столице Шотландии. По данным издания, пул репортёров телеканала будет базироваться в Эдинбурге, а в Глазго CNN разместит лишь несколько камер.