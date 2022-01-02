Euronews: «оскверняет память жертв холокоста» — Израиль осудил факельное шествие в Киеве в честь Бандеры

13:37
Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о правах Киева на четыре российских региона: Краснодарский край, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
13:32
Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
13:27
Даниил Медведев считает матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Францией на групповом этапе ATP Cup.
13:27
Семь человек пострадали в ДТП в Кировской области
В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
13:19
Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос об окончании чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).
13:13
Терехов: все здравомыслящие люди понимают, что «Сочи» не является фарм-клубом «Зенита»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о том, что южную команду иногда называют фарм-клубом петербургского «Зенита».
13:10
СК возбудил второе дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек.
13:02
Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от француза Уго Умбера в групповом этапе ATP Cup.
12:56
В МЧС России сообщили, что не имеют отношения к прогнозу о приближающемся к Земле астероиде
МЧС России не давало прогноза об угрозе планете со стороны астероида. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
12:56
Силкин считает, что возвращение в «Динамо» стало бы ударным завершением карьеры для Смолова
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова.
12:43
Смородская: «Локомотиву» лучше от ухода Смолова в «Динамо» не будет
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход нападающего команды Фёдора Смолова в столичное «Динамо».
12:41
Российский посол пообещал ответ на прекращение работы телеканала RT DE в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA заявил, что Москва отреагирует на прекращение деятельности телеканала RT DE в Германии.
12:34
Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА
Полузащитник хорватского «Славен Белупо» Неманья Главчич подтвердил, что им интересовались московский ЦСКА и греческий ПАОК.
12:28
Число пострадавших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до 22
Количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
12:21
Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.
12:17
Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
12:14
На Чукотке за сутки не выявлено заболевших коронавирусом
Прироста числа новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
12:08
Экономист Финогенова рассказала о способах увеличения пенсии
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рекомендовала выходить на пенсию позже и монетизировать льготы для увеличения размера пенсии без создания накоплений.
12:02
Хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв рассказал об инциденте со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
11:49
Goal: Лукаку могут исключить из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» из-за его интервью
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рискует пропустить матч 21-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем» из-за своего интервью.
11:49
В России за сутки выявили 18 233 случая коронавируса
За сутки в России выявили 18 233 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
11:37
СЭ: «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов близок к переходу в столичный футбольный клуб «Динамо».
11:32
Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чувашии
В результате аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Канашском районе Чувашии пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
11:26
Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один сезон в НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:16
В МИД России прокомментировали процесс признания ВОЗ вакцины «Спутник V»
Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
11:13
Быков призвал больше общаться с молодыми хоккеистами после инцидента в аэропорту
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скандальный инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
11:01
Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех в истории клуба забросил 40 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
10:46
Штырков надеется, что проведёт бой в ACA в марте
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о своём будущем в ACA.
10:45
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань.
10:36
Зубов об алкоголе в самолёте: некрасиво, что чехи всё свалили на российских хоккеистов
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал информацию о том, что чешская команда пронесла алкоголь на борт самолёта, с которого сняли отечественный коллектив.
10:28
В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области
Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП под Рязанью, по предварительным данным, уснул за рулём. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
10:19
Тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
10:12
В МЧС предупредили о лавинной опасности в горных районах Камчатки
В горных районах Камчатского края объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
10:09
«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Проворова
«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:02
Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:55
Медведев и Сафиуллин в парном матче принесли России победу над Францией на ATP Cup
Сборная России по теннису одержала победу над командой Франции в стартовом матче группового этапа ATP Cup в Австралии.
09:46
Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву» в НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:44
По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
09:34
Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:29
Reuters: транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за последние два месяца.
09:21
Медведев проиграл французскому теннисисту Умберу в матче ATP Cup
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в матче ATP Cup в Австралии.
09:11
Теннисист Сафиуллин вывел Россию вперёд в матче с Францией на ATP Cup
Россиянин Роман Сафиуллин одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в матче ATP Cup в Австралии.
09:11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 21
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области увеличилось до 21. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
08:55
В Казахстане число случаев коронавируса превысило 988 тысяч
За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 457 и достигло 988 770.
08:42
В МВД подтвердили гибель пяти человек в результате ДТП в Рязанской области
В результате ДТП с автобусом на территории Рязанской области погибли пять человек. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.
08:27
В штате Колорадо в результате природных пожаров уничтожена почти 1 тысяча домов
Количество домов, уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер в американском штате Колорадо, увеличилось с 600 до 991. Об этом заявил шериф округа Боулдер Джо Пелле.
08:07
МВД России: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного
МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
07:50
В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили в региональном отделении УМВД.
07:43
Американская актриса Бетти Уайт скончалась в возрасте 99 лет
Шестикратная обладательница премии «Эмми», американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
07:33
В посольстве Израиля на Украине осудили прошедший накануне митинг националистов
Израиль осудил прошедший накануне в Киеве митинг украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом говорится в официальном заявлении израильского посольства на Украине.