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Euronews: «оскверняет память жертв холокоста» — Израиль осудил факельное шествие в Киеве в честь Бандеры
Посольство Израиля на Украине осудило прошедшее в Киеве факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, сообщает Euronews. В израильском диппредставительстве при этом отметили: «Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста».
Украинские националисты провели факельные марши, приуроченные ко дню рождения Степана Бандеры. Акция в Киеве собрала около тысячи участников.

Объединённая еврейская община Украины сообщила об акте антисемитизма на шествии. Посольство Израиля осудило проведение марша.

«Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста», — говорится в заявлении.

Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.
 
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