Euronews: «оскверняет память жертв холокоста» — Израиль осудил факельное шествие в Киеве в честь Бандеры

13:37 Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о правах Киева на четыре российских региона: Краснодарский край, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

13:32 Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо» Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

13:27 Даниил Медведев считает матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Францией на групповом этапе ATP Cup.

13:27 Семь человек пострадали в ДТП в Кировской области В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

13:19 Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос об окончании чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).

13:13 Терехов: все здравомыслящие люди понимают, что «Сочи» не является фарм-клубом «Зенита» Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о том, что южную команду иногда называют фарм-клубом петербургского «Зенита».

13:10 СК возбудил второе дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек.

13:02 Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от француза Уго Умбера в групповом этапе ATP Cup.

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12:56 Силкин считает, что возвращение в «Динамо» стало бы ударным завершением карьеры для Смолова Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова.

12:43 Смородская: «Локомотиву» лучше от ухода Смолова в «Динамо» не будет Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход нападающего команды Фёдора Смолова в столичное «Динамо».

12:41 Российский посол пообещал ответ на прекращение работы телеканала RT DE в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA заявил, что Москва отреагирует на прекращение деятельности телеканала RT DE в Германии.

12:34 Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА Полузащитник хорватского «Славен Белупо» Неманья Главчич подтвердил, что им интересовались московский ЦСКА и греческий ПАОК.

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12:17 Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

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11:49 Goal: Лукаку могут исключить из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» из-за его интервью Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рискует пропустить матч 21-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем» из-за своего интервью.

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11:01 Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты» Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех в истории клуба забросил 40 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

10:46 Штырков надеется, что проведёт бой в ACA в марте Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о своём будущем в ACA.

10:45 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань.

10:36 Зубов об алкоголе в самолёте: некрасиво, что чехи всё свалили на российских хоккеистов Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал информацию о том, что чешская команда пронесла алкоголь на борт самолёта, с которого сняли отечественный коллектив.

10:28 В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП под Рязанью, по предварительным данным, уснул за рулём. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

10:19 Тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

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10:09 «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Проворова «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:02 Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:55 Медведев и Сафиуллин в парном матче принесли России победу над Францией на ATP Cup Сборная России по теннису одержала победу над командой Франции в стартовом матче группового этапа ATP Cup в Австралии.

09:46 Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву» в НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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09:29 Reuters: транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за последние два месяца.

09:21 Медведев проиграл французскому теннисисту Умберу в матче ATP Cup Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в матче ATP Cup в Австралии.

09:11 Теннисист Сафиуллин вывел Россию вперёд в матче с Францией на ATP Cup Россиянин Роман Сафиуллин одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в матче ATP Cup в Австралии.

09:11 Число пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 21 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области увеличилось до 21. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

08:55 В Казахстане число случаев коронавируса превысило 988 тысяч За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 457 и достигло 988 770.

08:42 В МВД подтвердили гибель пяти человек в результате ДТП в Рязанской области В результате ДТП с автобусом на территории Рязанской области погибли пять человек. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.

08:27 В штате Колорадо в результате природных пожаров уничтожена почти 1 тысяча домов Количество домов, уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер в американском штате Колорадо, увеличилось с 600 до 991. Об этом заявил шериф округа Боулдер Джо Пелле.

08:07 МВД России: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

07:50 В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек Как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщили в региональном отделении УМВД.

07:43 Американская актриса Бетти Уайт скончалась в возрасте 99 лет Шестикратная обладательница премии «Эмми», американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщает издание De Telegraaf.