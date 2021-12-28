Корреспондент: в Тернополе появился огромный баннер с портретом Бандеры

15:32
Поздняков назвал медальную задачу российских олимпийцев на Играх в Пекине
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальных планах на зимние Игры в Пекине.
15:31
Экономист оценил сообщение о том, что мигранты за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России.
15:30
В Минобороны Белоруссии назвали сложно прогнозируемой ситуацию на границе
Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Олег Воинов заявил, что военно-политическая обстановка у белорусских границ приобретает «всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер».
15:29
Попова предупредила о риске перегрузки системы здравоохранения из-за штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15:27
В Ростовской области подтвердили 478 случаев COVID-19 за сутки
В Ростовской области подтвердили 478 случаев коронавируса за сутки.
15:27
Суд лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тысяч рублей
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который ранее отказался от медосвидетельствования на опьянение, а также назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.
15:25
В Удмуртии выявили 72 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 72 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 105 человек.
15:22
В Татарстане зарегистрировали 97 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 97 случаев коронавируса за сутки.
15:22
Победительница «Лидеров России» Лебедева стала зампредом правительства Камчатки
Победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», член клуба «Эльбрус» Александра Лебедева назначена заместителем председателя правительства Камчатского края.
15:19
Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко отозвалась о завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате России.
15:15
Третьяк поделился впечатлениями от игры сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, как можно улучшить игру национальной молодёжной команды на МЧМ-2022.
15:14
В Крыму сумма безналичных переводов превысила 140 млрд рублей в 2021 году
Жители Крыма и туристы оплатили с использованием банковских карт товары и услуги на сумму более 140 млрд рублей за девять месяцев текущего года.
15:14
Путин: эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%
Президент России Владимир Путин со ссылкой на данные исследования НИЦ им. Гамалеи отметил, что эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.
15:12
Путин заявил о нейтрализации омикрон-штамма вакциной «Спутник V»
Президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.
15:10
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в больнице на Ставрополье
Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту стрельбы в больнице в Светлограде на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
15:06
Поздняков признался, что был расстроен решением НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ в Пекине
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился своим мнением об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить своих игроков на Игры в Пекине.
14:58
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что коронавирус уже проявляет сезонность
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.
14:57
Захарян рассказал, как Шварц сообщил ему о его дебюте за «Динамо»
Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как главный тренер Сандро Шварц сообщил ему о его дебюте за основную команду.
14:55
Диетолог Гурова рассказала, как употреблять праздничные блюда из рыбы
Эндокринолог, диетолог Олеся Гурова рассказала, как подавать рыбные блюда, чтобы не набрать лишние килограммы.
14:55
В МВД рассказали о процедуре дактилоскопирования
Начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко рассказал о процедуре дактилоскопирования.
14:55
Финансовый аналитик Корнейчук назвал определяющие факторы для курса рубля в начале 2022 года
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какими факторами будет определяться поведение российской валюты в первом квартале 2022 года.
14:55
В Челябинской области 23 человека выиграли миллионы в лотерею в 2021 году
В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Самый крупный выигрыш по итогам года превысил 25 млн рублей.
14:53
Поступления от туротрасли Сочи в бюджет Кубани составили 5,7 млрд рублей
Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что туриндустрия курортного города в 2021 году принесла в бюджет Краснодарского края 5,7 млрд рублей.
14:52
Пять российских лыжников прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»
Пять российских лыжников прошли квалификацию спринта на первом этапе престижной многодневки «Тур де Ски».
14:51
ОНК: СИЗО №7 Москвы испытывает дефицит зубных щёток
Московский СИЗО №7, выполняющий в условиях эпидемии коронавируса функции санитарного изолятора, не в состоянии обеспечить всех поступающих заключённых зубными щётками. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
14:50
«Барселона» объявила о третьем положительном результате теста на COVID-19 в команде
Футболист «Барселоны» Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус и не поможет команде в ближайших матчах.
14:49
Путин назвал создание Содружества Независимых Государств оправданным шагом
Президент России Владимир Путин считает, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.
14:44
Постпред Чижов заявил об отсутствии чётко выраженной позиции ЕС по «Северному потоку — 2»
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».
14:42
Попова: все природные очаги чумы в СНГ находятся под контролем
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств заявила, что все природные очаги чумы в СНГ находятся под контролем.
14:40
Кожевников: Мичков — талант, который надо беречь от травм
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова.
14:37
Колыванов рассказал, на кого из форвардов «Зенита» похож Сергеев
Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о возможном трансфере экс-нападающего московского клуба Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».
14:36
Стрельбу в больнице на Ставрополье открыл нетрезвый врач
Стрельбу в больнице города Светлограда в Ставропольском крае совершил местный врач, который пришёл на работу в нетрезвом виде. Об этом сообщили в администрации округа.
14:30
Источник: форвард «Спартака» Понсе может перейти в «Дженоа»
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе может перейти в итальянскую Серию А.
14:28
Правительство России подготовило концепцию реабилитации инвалидов на три года
Правительство России подготовило концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов на ближайшие три года. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
14:26
Врач Карабиненко напомнил о негативном влиянии холодного воздуха на здоровье
Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко предупредил россиян, что зимние холода могут негативно отразиться на состоянии дыхательных путей.
14:24
Поздняков рассказал, как присутствие Путина поможет российским спортсменам на ОИ в Пекине
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что присутствие на Олимпиаде президента страны Владимира Путина будет дополнительным мотивирующим фактором для отечественных спортсменов на зимних Играх в Пекине.
14:23
Медработник Котельникова назвала принципы правильного питания для пожилых
Медицинская сестра, преподаватель АНО ДПО «Мастерская заботы» Ольга Котельникова рассказала, что пожилым людям стоит внимательно относиться к своему рациону.
14:22
Глава сербского регулятора Зекич: лицензия на вещание для RT DE была выдана в Сербии законно
Председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич в интервью Sputnik заявила, что лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях.
14:22
Во всероссийской акции «Культурный марафон» приняли участие свыше 1,2 млн школьников
Свыше 1,2 млн школьников и более 50 тыс. учителей приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Культурный марафон», которую провели «Яндекс», Министерство культуры и Министерство просвещения в 2021 году.
14:21
В Ставропольском крае оформили более 45 тысяч «Пушкинских карт»
В Ставропольском крае оформили свыше 45 тыс. «Пушкинских карт», заявила министр культуры региона Татьяна Лихачёва.
14:21
Большие десантные корабли Балтфлота вернулись в гавань из дальнего морского похода
Большие десантные корабли Балтийского флота «Минск» и «Королёв» вернулись в гавань из дальнего морского похода.
14:21
В Москве построят новый офисно-деловой центр
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Рублёво-Архангельском районе Москвы возведут офисно-деловой центр. Будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.
14:21
В Самарской области рассказали об антимонопольных нарушениях
Руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак рассказал об антимонопольных нарушениях.
14:20
Сотрудники управления МЧС Севастополя спасли почти 300 человек в 2021 году
Подразделения управления МЧС России по Севастополю подвели предварительные итоги работы в 2021 году.
14:19
В Волгоградской области рассказали о росте оборота розничной торговли
По данным Волгоградстата, в январе — ноябре 2021 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 428,4 млрд рублей, увеличившись на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
14:16
Строительство девяти станций БКЛ завершено более чем на 60%
Оставшийся отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершён более чем на 60%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
14:16
Посол Украины Маркарова: Киев ведёт работу с Вашингтоном по вопросу избыточного вооружения
Украина активно ведёт работу с США по предоставлению ей избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол Киева в США Оксана Маркарова.
14:11
Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»
Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски».
14:04
Диетолог Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала советы по выбору полезных десертов на Новый год.
14:02
Опубликован рейтинг самых выгодных розничных инвестиций с наибольшей годовой доходностью
Согласно рейтингу, составленному международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоины, новостройки и акции американского фондового рынка.