Корреспондент: в Тернополе появился огромный баннер с портретом Бандеры

В украинском Тернополе на здании областной госадминистрации появился огромный баннер с портретом Степана Бандеры. Как пишет «Корреспондент», таким образом власти региона и города готовятся к празднованию 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов, которое состоится 1 января.

В Тернополе на фасаде здания областной госадминистрации появился огромный баннер с портретом Степана Бандеры. Как передаёт «Корреспондент», таким образом власти региона и города готовятся к празднованию 1 января 113-й годовщины со дня рождения Бандеры.

Высота баннера — 20 м, ширина — 11 м. Над его монтажом работали пять человек.

Во время вывешивания у здания находились люди, одетые в историческую одежду, которые приглашали прохожих принять участие в мероприятиях 1 января.

По их словам, празднование начнётся в 14:00 с возложения цветов к памятнику Бандере. В 16:00 состоится шествие молодёжных организаций от центрального стадиона имени Романа Шухевича.