1+1: выпускной украинских лётчиков прошёл под песню «Отец наш — Бандера»

Харьковский национальный университет воздушных сил имени трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба выпустил видеоролик, посвящённый очередному выпуску студентов. Как передаёт «1+1», на видео будущие лётчики, вертолётчики, штурманы и офицеры боевого управления маршировали под песню украинских националистов «Отец наш — Бандера».

Выпускной под песню «Отец наш — Бандера». Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба смонтировал ролик с церемонии выпуска военных лётчиков. Молодые украинские военные авиаторы маршировали в масках под современный ремикс популярной сегодня композиции о Бандере.

Это лётчики, вертолётчики, штурманы и офицеры боевого управления, всего 240 выпускников лётного факультета, которые в скором времени пополнят ряды военно-воздушных сил. А сейчас они празднуют завершение своего обучения, подбрасывают головные уборы в воздух, обнимают друзей и родных и прославляют украинские патриотические музыкальные хиты.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года.