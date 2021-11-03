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1+1: выпускной украинских лётчиков прошёл под песню «Отец наш — Бандера»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Харьковский национальный университет воздушных сил имени трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба выпустил видеоролик, посвящённый очередному выпуску студентов. Как передаёт «1+1», на видео будущие лётчики, вертолётчики, штурманы и офицеры боевого управления маршировали под песню украинских националистов «Отец наш — Бандера».

Выпускной под песню «Отец наш — Бандера». Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба смонтировал ролик с церемонии выпуска военных лётчиков. Молодые украинские военные авиаторы маршировали в масках под современный ремикс популярной сегодня композиции о Бандере. 

Это лётчики, вертолётчики, штурманы и офицеры боевого управления, всего 240 выпускников лётного факультета, которые в скором времени пополнят ряды военно-воздушных сил. А сейчас они празднуют завершение своего обучения, подбрасывают головные уборы в воздух, обнимают друзей и родных и прославляют украинские патриотические музыкальные хиты. 

Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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